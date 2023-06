Άρωμα Χόλιγουντ στην Πάλαιρο

‘Αρωμα από Χόλιγουντ στην Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας

Η Τζέιν Σέιμουρ, η γνωστή Αμερικανοβρετανιδα ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστή ως το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ στην ταινία του Live and Let Die με τον Ρότζερ Μουρ, απολαμβάνει τις διακοπές της στην Πάλαιρο.

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε σε γνωστό εστιατόριο της Παλαίρου και έμεινε …γοητευμένη από τις ομορφιές του τόπου.

Μάλιστα ανέβασε και βίντεο στον λογαριασμό της στο instagram

Δείτε το εδώ

Η Τζέιν Σέιμουρ (Jane Seymour) γενν. ως Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg (15 Φεβρουαρίου 1951) είναι Βρετανίδα-αμερικανίδα ηθοποιός, περισσότερο γνωστή για τις ερμηνείες της στα Live and Let Die (1973), Somewhere in Time (1980), East of Eden (1981), The Scarlet Pimpernel (1982), Onassis: The Richest Man in the World (1988), War and Remembrance (1988), La Révolution française (1989), Rendezvous Eltham (1989) Wedding Crashers (2005) και την τηλεοπτική σειρά Dr. Quinn, Medicine Woman (1993-1998).

Έλαβε ένα βραβείο Emmy, δυο Χρυσές Σφαίρες και ένα αστέρι στην Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ. Το 2000 βραβεύτηκε ως αξιωματικός με το Τάγμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας

Φωτογραφία από instagram Jane Seymour