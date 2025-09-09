Αρκούν τα μέτρα για την ύπαιθρο; - Ούτε ο Μητσοτάκης απάντησε ξεκάθαρα «ναι»

O Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε στη ΔΕΘ εάν τα μέτρα για την ύπαιθρο -που στοχεύουν στο να επιστρέψουν άνθρωποι και να ζήσουν εκεί- αρκούν ή μήπως ελήφθησαν αργά, δεδομένου ότι οι αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων και της περιφέρειας είναι πολλές και έχουν γιγαντωθεί το τελευταίο διάστημα.

Στην απάντησή του ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σωστά στη λεγόμενη διπλή σύγκλιση. Δηλαδή τη σύγκλιση της χώρας με την Ευρώπη, αλλά και τη σύγκλιση των Περιφερειών οι οποίες υπολείπονται σε σχέση με τις Περιφέρειες που είναι πιο ανεπτυγμένες.

Επ’ αυτού λοιπόν επικαλέστηκε την «πολύ σπουδαία δουλειά», η οποία αφορά τα Περιφερειακά και Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης και η οποία αποδίδει καρπούς, όπως εκτίμησε ο ίδιος. Όμως μέχρι στιγμής τα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης έχουν ανακοινωθεί για λίγους νομούς της χώρας. Για παράδειγμα για την Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία όχι…

Ο Κ. Μητσοτάκης εξήγησε ότι αυτά τα Σχέδια προωθούν μια διαβούλευση με τοπικούς φορείς, μια προτεραιοποίηση έργων και μια λογοδοσία, από πλευράς Κυβέρνησης αλλά και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για το ποια είναι εκείνα τα έργα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν «για να στηρίξουμε την ελληνική περιφέρεια»...

Μάλιστα ως παράδειγμα στον τομέα των έργων έφερε ο Πρωθυπουργός τη Δυτική Ελλάδα. «Δείτε τη διαφορετική εικόνα που υπάρχει σήμερα στη Δυτική Ελλάδα» είπε ο Κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Πηγαίνετε, μιλήστε με τους ανθρώπους εκεί, στους παραγωγούς μας στην Ηλεία για το πόσο πιο εύκολα μπορούν να φτάνουν στα λιμάνια, στις επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν στον τουρισμό για το πόσο πιο ελκυστική γίνεται η περιοχή για τουριστική ανάπτυξη».

Μεγάλα έργα, με βάση το παράδειγμα του Πρωθυπουργού, μπορεί να γίνουν και χωρίς τα Περιφερειακά και Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης… Όμως δεν είναι ένας αυτοκινητόδρομος το βασικότερο για να ζήσουν οι άνθρωποι καλύτερα στην ύπαιθρο. Το βασικότερο για την ύπαιθρο είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να έχουν τις δυνατότητες για ένα καλό εισόδημα. Και εκεί τα προβλήματα είναι πολλά….

Εφημερίδα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ