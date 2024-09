Καστοριά: Αρκούδα μπλέχτηκε σε συρματόσχοινο και πνίγηκε

Αρκούδα στην Καστοριά έχασε τη ζωή της όταν μπήκε σε φυτώριο και χωρίς να το καταλάβει, μπλέχτηκε σε συρματόπλεγμα που τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό της και την έπνιξε

Η ομάδα επέμβασης που κλήθηκε από το Δασαρχείο Καστοριάς δυστυχώς δεν πρόλαβε να την απεγκλωβίσει καθώς η παρουσία της έγινε αντιληπτή, κατά πάσα πιθανότητα, αρκετή ώρα αφότου πιάστηκε στο σύρμα.

Το περιστατικό συνέβη στο χωριό Πολυκάρπη Καστοριάς, σε φυτώριο όπου την αρκούδα αντιλήφθηκε μία γυναίκα η οποία μάζευε μήλα. Ειδοποιήθηκε το Δασαρχείο και η Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, μέλη της οποίας μετέβησαν στο σημείο αλλά ήταν πλέον αργά για την άτυχη αρκούδα. Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από την Εταιρία Προστασίας, το ζώο μπλέχθηκε σε συρματόσχοινο που μπαίνει περιμετρικά στο φυτώριο για να «κρατάει» τα νεόφυτα.

«Από την συγκεκριμένη περιοχή που είναι παραλίμνια, περνάνε πολλά ζώα με κατεύθυνση τη λίμνη Καστοριάς. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να απεγκλωβίσουμε το ζώο που ήταν θηλυκό περίπου 4 χρόνων και πνίγηκε ….».

cnn.gr