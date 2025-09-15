Άρης Τηλιγάδης: Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας «αποχαιρετά» τον Περιφερειακό Σύμβουλο Αχαΐας

Σε ψήφισμα προχώρησε το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, για τον θάνατο του Άρη Τηλιγάδη, περιφερειακού Συμβούλου Αχαΐας με τον συνδυασμό του Νεκτάριου Φαρμάκη.

Η ανακοίνωση:

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, με το άκουσμα της θλιβερής είδησης του αδόκητου θανάτου του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΗΛΙΓΑΔΗ, επί σειρά ετών μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και πρώην Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Περιφερειακού Συμβούλου, και κυρίως εξαιρετικού φίλου και συνεργάτη, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την 15η Σεπτεμβρίου 2025 και εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΗΦΙΖΕΙ

Να εκφράσει την οδύνη και τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Να εκπροσωπηθεί η Διοίκηση του Επιμελητηρίου στην κηδεία του.

Να κυματίσει μεσίστια η σημαία του φορέα την ημέρα της κηδείας.

Να κατατεθεί στεφάνι εκ μέρους του Επιμελητηρίου.

Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.

Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Τσιχριτζής

Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής:

Παναγιώτης Ράπτης Α’ Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Φωλιάς, Β’ Αντιπρόεδρος

Βασίλειος Σπυρόπουλος, Γενικός Γραμματέας

Ζαχαρίας Νικολογιάννης, Οικονομικός Επόπτης

Απόστολος Αυγερινός, Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης

Επιχειρήσεων

Κωνσταντίνος Ναστούλης Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Επιχειρήσεων