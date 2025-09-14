Άρης Τηλιγάδης: Θλίψη για το θάνατο του περιφερειακού Συμβούλου Αχαΐας του συνδυασμού Φαρμάκη

Θλίψη έχει σκορπίσει σε Αιγιαλεία και Αχαΐα καθώς έφυγε από τη ζωή ο 65χρονος Άρης Τηλιγάδης, περιφερειακός Σύμβουλος Αχαΐας με τον συνδυασμό του Νεκτάριου Φαρμάκη και γνωστός επιχειρηματίας στο Αίγιο.

Ο Άρης Τηλιγάδης γεννήθηκε στο Αίγιο στις 21 Οκτωβρίου 1960. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Από νεαρή ηλικία εντάχθηκε στην οικογενειακή αρτοποιία, την οποία συνέχισε με αγάπη και αφοσίωση, κρατώντας ζωντανή μια μακρά παράδοση.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα υπηρέτησε ως Πρόεδρος των Αρτοποιών Αιγιαλείας, προσφέροντας με ανιδιοτέλεια στον κλάδο και στηρίζοντας τους συναδέλφους του σε περιόδους δυσκολίας. Παράλληλα, ανέπτυξε έντονη επιχειρηματική δράση και κατέλαβε τη θέση του Α’ Αντιπροέδρου στο Επιμελητήριο Αχαΐας.

Σε σχετική ανάρτηση ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης αναφέρει:

«Η απώλεια του Άρη Τηλιγάδη μας συγκλονίζει όλους.

Υπήρξε φίλος και συνεργάτης, άνθρωπος που πίστεψε το όραμά μας και έθεσε τη εμπειρία του στη διάθεση των συμπολιτών του και του συνόλου της Δυτικής Ελλάδας. Δηλαδή, έκανε αυτό που έμαθε να κάνει σε όλη του τη ζωή. Να είναι «παρών» σε κάθε αγώνα για την προκοπή της Αιγιάλειας, είτε μέσα από τον επαγγελματικό του κλάδο, είτε ως μέλος της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Αχαΐας, είτε ως Αυτοδιοκητικός Περιφερειακός Σύμβουλος.

Η απουσία του δεν θα είναι εύκολη, το κενό του θα είναι δυσαναπλήρωτο. Μόνη υπόσχεση αυτή την ώρα, να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για να δει την Αιγιάλεια, όπως πάντα ήθελε. Όμορφη, σύγχρονη, ανεπτυγμένη.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Καλό ταξίδι, Άρη!»