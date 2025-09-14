Άρης Τηλιγάδης: Θλίψη για το θάνατο του περιφερειακού Συμβούλου Αχαΐας του συνδυασμού Φαρμάκη
Θλίψη έχει σκορπίσει σε Αιγιαλεία και Αχαΐα καθώς έφυγε από τη ζωή ο 65χρονος Άρης Τηλιγάδης, περιφερειακός Σύμβουλος Αχαΐας με τον συνδυασμό του Νεκτάριου Φαρμάκη και γνωστός επιχειρηματίας στο Αίγιο.
Ο Άρης Τηλιγάδης γεννήθηκε στο Αίγιο στις 21 Οκτωβρίου 1960. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Από νεαρή ηλικία εντάχθηκε στην οικογενειακή αρτοποιία, την οποία συνέχισε με αγάπη και αφοσίωση, κρατώντας ζωντανή μια μακρά παράδοση.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα υπηρέτησε ως Πρόεδρος των Αρτοποιών Αιγιαλείας, προσφέροντας με ανιδιοτέλεια στον κλάδο και στηρίζοντας τους συναδέλφους του σε περιόδους δυσκολίας. Παράλληλα, ανέπτυξε έντονη επιχειρηματική δράση και κατέλαβε τη θέση του Α’ Αντιπροέδρου στο Επιμελητήριο Αχαΐας.
Σε σχετική ανάρτηση ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης αναφέρει: