Άρης: Στην πόρτα της εξόδου ο Μαρίνος Ουζουνίδης μετά την ήττα από τον Παναιτωλικό

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Άρη, καθώς «πληρώνει» τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Αράζ, αλλά και την ήττα στο «Κλ. Βικελίδης» από τον Παναιτωλικό.

Ο Άρης έχει αποφασίσει να πραγματοποιήσει ακόμα μία αλλαγή προπονητή. Ο Μαρίνος Ουζουνίδης, έχει συμφωνήσει να λύσει τη συνεργασία του με την ομάδα, μετά από περίπου εννέα μήνες, και να ψάξει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Οι Θεσσαλονικείς, φαίνεται, πως έχουν ήδη βρει τον ιδανικό αντικαταστάτη του Έλληνα τεχνικού. Ο Χάβι Γκράθια έχει τις περισσότερες πιθανότητες να είναι ο νέος προπονητής της ομάδας, με στόχο να «δέσει» το ρόστερ, μετά τις πολλές μεταγραφές που πραγματοποιήθηκαν το φετινό καλοκαίρι.

Ο Χάβι Γκράθια διαθέτει πλούσιο βιογραφικό, καθώς έχει προπονήσει τη Βαλένθια και τη Λιντς στο παρελθόν, ενώ έχει κάνει και πέρασμα από την Ελλάδα στην αρχή της προπονητικής του καριέρας, με πέρασμα από Ολυμπιακό Βόλου και Κέρκυρα.