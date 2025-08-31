Άρης - Παναιτωλικός: Το πάρτι των «Καναρινιών» και των οπαδών τους μετά τον θρίαμβο στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Θρίαμβος του Παναιτωλικού στη Θεσσαλονίκη. Οι εξαιρετικοί Αγρινιώτες χάρη στα υπέροχα γκολ των Αγκίρε και Άλεξιτς νίκησαν τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 και πήραν τους πρώτους τους βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα.

Μετά το παιχνίδι οι παίκτες του Γιάννη Πετράκη ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς και το χάρηκαν μαζί με τους περίπου 100 φίλους των Καναρινιών που βρέθηκαν στην έδρα των Θεσσαλονικιών για να στηρίξουν την ομάδα τους.

🔵🙌 Αποθέωση για τους παίκτες του Παναιτωλικού από τους φίλους των φιλοξενούμενων. pic.twitter.com/OOF1MEgTZA — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 30, 2025

