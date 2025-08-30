Άρης - Παναιτωλικός: 11 αγώνες, 3 ισοπαλίες, 1 νίκη για την ομάδα του Αγρινίου - Αναλυτικά η προϊστορία

Άρης - Παναιτωλικός: 11 αγώνες, 3 ισοπαλίες, 1 νίκη για την ομάδα του Αγρινίου - Αναλυτικά η προϊστορία. Αυτή είναι η δωδέκατη αναμέτρηση των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον Άρη και στις τελευταίες επτά υπάρχουν πέντε νίκες των Κίτρινων και δύο λευκές ισοπαλίες.

Η τελευταία και μοναδική φορά που ο Παναιτωλικός κατάφερε να επικρατήσει ήταν στις 15 Δεκεμβρίου 2018 με 2-1. Δεν έχει σκοράρει, όμως στις πέντε από τις επτά τελευταίες του επισκέψεις στην έδρα του Άρη και συνολικά τα γκολ του είναι πέντε, με τα δύο από αυτά στη νίκη του Δεκεμβρίου του 2018.

Στην πρώτη παρουσία του Παναιτωλικού στην Α’ Εθνική/Super League, το 1975-76, ο Άρης επικράτησε στην έδρα του με την ευρύτερη νίκη που έχει σημειώσει απέναντι στον Παναιτωλικό. Το 6-1 ήρθε με τα γκολ των Δράμπη (2), Κούη, Μπαλλή, Βένου και Λάζου, ενώ για την ομάδα του Αγρινίου είχε μειώσε σε 2-1 ο Γιακουμής.

Η πρώτη συνάντηση στην ιστορία τους έγινε τον Δεκέμβριο του 1971 για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Άρη να παίρνει τη νίκη και την πρόκριση μέσα στο Αγρίνιο με 3-0 (31’ Κεραμιδάς, 44’ Αλεξιάδης, 71’ Συρόπουλος).

Οι τρεις ισοπαλίες που υπάρχουν μεταξύ τους για το πρωτάθλημα είναι χωρίς γκολ, ενώ υπάρχει ακόμη μια για το Κύπελλο Ελλάδος στις 6 Μαρτίου 2024.

ΑΡΗΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

11 ΑΓΩΝΕΣ

7 ΝΙΚΕΣ ΑΡΗΣ

3 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

1 ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΓΚΟΛ: 22-5

slgr.gr