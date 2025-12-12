Άρης Μουγκοπέτρος: «Το φτύσιμο του Βαλάντη είναι πολύ λίγο μπροστά σε αυτά που έχω περάσει»

Θέση πήρε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Άρης Μουγκοπέτρος, για την πρόσφατη έκρηξη του Βαλάντη σε βάρος των μουσικών.

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο Άρης Μουγκοπέτρος κατέκρινε τη συμπεριφορά του τραγουδιστή, υπερασπιζόμενος παράλληλα τους μουσικούς που συχνά βρίσκονται πίσω από την επιτυχία των καλλιτεχνών.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ο Βαλάντης εμφανιζόταν εκνευρισμένος με τους συνεργάτες του, φωνάζοντας και φτύνοντας προς το μέρος τους.

Ο Μουγκοπέτρος σχολίασε: «Οι μουσικοί είναι οι αφανείς ήρωες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στο να βγει ένα καλό αποτέλεσμα στη σκηνή. Οι περισσότεροι είναι ψυχούλες που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες και με προσωπικές θυσίες».

Ο γνωστός κλαριτζής τόνισε ότι, σε σύγκριση με όσα έχουν υποστεί ο ίδιος και άλλοι συνάδελφοί του, ακόμη και το φτύσιμο είναι «πολύ λίγο».

«Εάν διαβάσετε το βιβλίο μου, θα καταλάβετε ότι όσα έχω περάσει εγώ, αλλά και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου, είναι πολύ πιο σοβαρά. Δεν είναι εύκολο για έναν μουσικό να μιλήσει για κακοποιητικές συμπεριφορές, γιατί ο χώρος μας δεν έχει την προβολή του θεάτρου».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο χώρος του λαϊκού τραγουδιού είναι από τους πιο σκληρούς, χωρίς όμως να αμφισβητεί την ύπαρξη καλών συνεργατών:

«Δεν είναι όλα μαύρα. Υπάρχουν συνάδελφοι ψυχάρες και καλλιτεχνάρες. Κανείς δεν είναι σκλάβος κανενός».

