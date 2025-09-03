Άρης Μουγκοπέτρος: Συγκινεί η συνομιλία του στο Instagram με τον Μεσολογγίτη Νίκο Αλιάγα

Συγκίνηση προκαλεί η συνομιλία που είχε ο Άρης Μουγκοπέτρος με τον Μεσολογγίτη Νίκο Αλιάγα στο Instagram, με μηνύματα στήριξης και αισιοδοξίας για την επιστροφή του στη μουσική.

Ένα βίντεο γεμάτο νοσταλγία και αισιοδοξία μοιράστηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο καταξιωμένος κλαρινετίστας ανάρτησε παλαιότερη στιγμή όπου εμφανίζεται να παίζει το αγαπημένο του μουσικό όργανο, συνοδεύοντάς την με ένα συγκινητικό μήνυμα:

«Μακάρι να έρθει η στιγμή που θα μπορώ να ξαναπαίξω έτσι και να είστε εκεί να σύρετε αυτό το λεβέντικο τσάμικο όπως είχαμε πει…», έγραψε, κάνοντας ειδική αναφορά στον δημοσιογράφο και παρουσιαστή Νίκο Αλιάγα.

Ο τελευταίος έσπευσε να απαντήσει με λόγια εμψύχωσης: «Θα ξαναπαίξεις και θα είσαι πιο δυνατός.

Όλα γίνονται για κάποιο λόγο όσο και να μας ταρακουνάει.

Έχει ο Θεός.

Σιδερένιος και rendez-vous σύντομα για ένα ραστ!

Σιδερένιος να είσαι παλικάρι».

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, εμφανώς συγκινημένος, ανταπέδωσε τη στήριξη με ευγνωμοσύνη: «Σας ευχαριστώ πολύ για την στήριξη!

Με τιμάτε τόσο πολύ…

Εύχομαι ολόψυχα όλα τα καλά και να είστε πάντα υγιής».

Δείτε την ανάρτηση:

Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

Η δημόσια αυτή ανταλλαγή μηνυμάτων φανερώνει όχι μόνο τη βαθιά εκτίμηση μεταξύ των δύο ανδρών, αλλά και τη δύναμη που αντλεί ο μουσικός από τους φίλους και τους θαυμαστές του, στην προσπάθειά του να επανέλθει σύντομα στη σκηνή και στη μουσική που αγαπά.