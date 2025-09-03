Άρης Μουγκοπέτρος: Συγκινεί η συνομιλία του στο Instagram με τον Μεσολογγίτη Νίκο Αλιάγα
Συγκίνηση προκαλεί η συνομιλία που είχε ο Άρης Μουγκοπέτρος με τον Μεσολογγίτη Νίκο Αλιάγα στο Instagram, με μηνύματα στήριξης και αισιοδοξίας για την επιστροφή του στη μουσική.
Ένα βίντεο γεμάτο νοσταλγία και αισιοδοξία μοιράστηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Ο καταξιωμένος κλαρινετίστας ανάρτησε παλαιότερη στιγμή όπου εμφανίζεται να παίζει το αγαπημένο του μουσικό όργανο, συνοδεύοντάς την με ένα συγκινητικό μήνυμα:
«Μακάρι να έρθει η στιγμή που θα μπορώ να ξαναπαίξω έτσι και να είστε εκεί να σύρετε αυτό το λεβέντικο τσάμικο όπως είχαμε πει…», έγραψε, κάνοντας ειδική αναφορά στον δημοσιογράφο και παρουσιαστή Νίκο Αλιάγα.
Ο τελευταίος έσπευσε να απαντήσει με λόγια εμψύχωσης: «Θα ξαναπαίξεις και θα είσαι πιο δυνατός.
Όλα γίνονται για κάποιο λόγο όσο και να μας ταρακουνάει.
Έχει ο Θεός.
Σιδερένιος και rendez-vous σύντομα για ένα ραστ!
Σιδερένιος να είσαι παλικάρι».
Ο Άρης Μουγκοπέτρος, εμφανώς συγκινημένος, ανταπέδωσε τη στήριξη με ευγνωμοσύνη: «Σας ευχαριστώ πολύ για την στήριξη!
Με τιμάτε τόσο πολύ…
Εύχομαι ολόψυχα όλα τα καλά και να είστε πάντα υγιής».
Δείτε την ανάρτηση:
Η δημόσια αυτή ανταλλαγή μηνυμάτων φανερώνει όχι μόνο τη βαθιά εκτίμηση μεταξύ των δύο ανδρών, αλλά και τη δύναμη που αντλεί ο μουσικός από τους φίλους και τους θαυμαστές του, στην προσπάθειά του να επανέλθει σύντομα στη σκηνή και στη μουσική που αγαπά.