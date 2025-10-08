Άρης Μουγκοπέτρος: «Σκέφτηκα να κάνω ζημιά στον εαυτό μου - Βγήκε μια “βρώμα” ότι νοσηλεύτηκα για χρήση ναρκωτικών»

" Σκέφτηκα να κάνω ζημιά στον εαυτό μου" ανέφερε ο Άρης Μουγκοπέτρος βρέθηκε που βρέθηκε καλεσμένος στον Γρηγόρη Αρναούτογλου μιλώντας για το συμβάν με την κροτίδα που έσκασε πάνω του με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δάχτυλα του χεριού του.

Για πρώτη φορά, ο γνωστός μουσικός αναφέρθηκε στις φήμες που κυκλοφόρησαν πριν το περιστατικό και τον έβαλαν σε ακραίες σκέψεις.

«Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, έλεγαν πίσω από την πλάτη μου ψέματα και αυτό με έκανε κομμάτια. Δεν έχω νιώσει ποτέ ζήλεια μέσα μου, πάντα θαύμαζα τους ανθρώπους που εξελίσσονται και ήθελα να μαθαίνω από αυτούς.

Με συγκλόνισε η σειρά “17 Κλωστές”, υπέφερα όταν την έβλεπα, γιατί νόμιζα ότι ήμουν εγώ. Θα μπορούσα να είχα φτάσει κι εγώ στο ίδιο τέλος με εκείνον. Σκέφτηκα να κάνω ζημιά στον εαυτό μου, με κράτησε η σκέψη των παιδιών μου.

Χωρίς να έχω δώσει το παραμικρό δικαίωμα στο χωριό βγήκε μία “βρώμα” ότι νοσηλεύτηκα για χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι υπέγραψε η γυναίκα μου για να φύγω. Ήταν πρόστυχο. Μου έστελναν μηνύματα αν είμαι καλά, γινόταν συνεχώς χειρότερο.

Πήγαινα σε οποιοδήποτε καφενείο και άκουγα τον κόσμο να ψιθυρίζει, ενώ γνώριζαν πως δεν ισχύουν οι φήμες. Ξέρω ποιοι έβγαλαν αυτές τις φήμες και ήταν και στο κοντινό μου περιβάλλον. Ο μόνος που φορούσε παντελόνια τελικά ήμουν εγώ», είπε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

«Με αυτό που μου συνέβη μετά, ένιωσα μία “λύτρωση” ότι θα ξεχαστεί αυτή η ιστορία και θα ασχολούνται πια με τον τραυματισμό μου. Ποιος “αδελφός” σου δίνει στο χέρι μια χειροβομβίδα; […] Θέλω την ηρεμία μου, να είμαι καλά και να είναι καλά τα παιδιά μου. Δυστυχώς, η ζωή δεν είναι μόνο γέλια», κατέληξε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

tlife.gr