Άρης Μουγκοπέτρος: «Ολοκληρώνεται σε πολύ λίγες ημέρες το βιβλίο της ψυχής μου»

Το πρώτο του βιβλίο ετοιμάζεται να παρουσιάσει ο Άρης Μουγκοπέτρος, το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Ο δεξιοτέχνης κλαρινετίστας, που το περασμένο Πάσχα υπέστη σοβαρό ατύχημα «χάνοντας» δύο δάχτυλά του, ανακοίνωσε την είδηση μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως διευκρίνισε, δεν έχει πρόθεση να ακολουθήσει επαγγελματικά τον δρόμο της συγγραφής. Η συγγραφή του βιβλίου προέκυψε από την εσωτερική του ανάγκη να αφηγηθεί και να μοιραστεί τις εμπειρίες και τα γεγονότα που σημάδεψαν τόσο την καλλιτεχνική του πορεία όσο και την προσωπική του ζωή τα τελευταία χρόνια.

Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Άρης Μουγκοπέτρος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σε πολύ λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το βιβλίο της ψυχής μου. Θα ξαναπώ σε όλους ότι δεν γίνομαι συγγραφέας και δεν κάνω στροφή στην καριέρα μου. Για εμένα η ιδέα αυτή μου ήρθε γιατί ήθελα με αυτό τον τρόπο να έρθουμε ακόμα πιο κοντά και να βγάλω από μέσα μου όλα αυτά που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια στη δουλειά μου αλλά και στη ζωή μου. Θέλω να ξέρετε πως η ενασχόλησή μου αυτή του βιβλίου ήταν η μόνη όμορφη όλο αυτό το διάστημα και με βοήθησε πολύ τις μέρες που ήταν πολύ δύσκολες. Ανυπομονώ να εκδοθεί».

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω…»

Αυτή η νέα ανάρτηση, έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανάρτηση που έκανε ο Άρης Μουγκοπέτρος, που τον δείχνει να παίξει πάλι μουσική.

Συγκεκριμένα ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, ο γνωστός μουσικός ανέβασε στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram ένα βίντεο που τον δείχνει να παίξει ξανά κλαρίνο μετά από τέσσερις μήνες, ενώ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης:

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω… Χρόνια πολλά από άκρη σε άκρη σε όλο τον κόσμο! Βοήθεια μας η Παναγία».

