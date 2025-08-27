Άρης Μουγκοπέτρος: Αισιόδοξος για την αποκατάστασή του – Το κρίσιμο χειρουργείο που έκανε

Αισιόδοξος για την αποκατάστασή του ο Άρης Μουγκοπέτρος, μετά το τελευταίο κρίσιμο χειρουργείο, στο οποίο υποβλήθηκε.

Λίγες ώρες μετά το τελευταίο κρίσιμο χειρουργείο στο ΚΑΤ, ο Άρης Μουγκοπέτρος πραγματοποίησε μία τηλεοπτική εμφάνιση στο Live News, χαμογελαστός και αισιόδοξος για την επιστροφή του στη μουσική και το αγαπημένο του κλαρίνο.

Ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος, ευχαρίστησε γιατρούς και νοσηλευτές και είναι αισιόδοξος ότι θα καταφέρει να αφήσει οριστικά πίσω τον τραυματισμό του από κροτίδα, το περασμένο Πάσχα που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του και του στέρησε προσωρινά όπως φαίνεται την τέχνη του, το κλαρίνο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί προχωρήσαμε στην επέμβαση και νιώθω ότι όλα θα πάνε πολύ καλά», είπε ο Άρης Μουγκοπέτρος για το χειρουργείο που υποβλήθηκε με τους γιατρούς να καθαρίζουν τα νεύρα του δεξιού του χεριού. Σύμφωνα με τους γιατρούς, αν μέσα στις 10 επόμενες μέρες δεν υπάρξει επιπλοκή, θα έχει γίνει το πιο σημαντικό βήμα για να επανέλθει πλήρως, με τη χρήση τεχνητών μελών.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, ο επιχειρηματίας έριξε χλωρίνη στο σημείο του ατυχήματος με αποτέλεσμα να καταστραφούν πολύτιμα στοιχεία ακόμη και κομμάτια από τα μέλη του που ακρωτηριάστηκαν.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρθηκε και στο πρόβλημα όρασης που αντιμετώπισε μετά τον τραυματισμό του, και τόνισε ότι «γλίτωσε το μάτι του για δευτερόλεπτα».

Όσον αφορά τον πρώην φίλο του που του έδωσε την κροτίδα αναφέρει και πάλι πως μέχρι σήμερα δεν του έχει ζητήσει συγγνώμη.

Μπορεί ακόμη να περνά δύσκολες ώρες ο μουσικός, όμως στέλνει μήνυμα στους διαδικτυακούς του φίλους, για ηλεκτρονική μία ηλεκτρονική απάτη που όπως ανέφερε κάποιοι χρησιμοποιούν τα δικά του στοιχεία για να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους χρήστες των social media.

«Οποιοδήποτε άλλο προφίλ εκτός από τα παρακάτω που σας δείχνω στο Facebook – Instagram – TikTok σας στέλνει μηνύματα, σας στέλνει αιτήματα, σας κάνει αίτημα φιλίας, σας ζητάει χρήματα ή οτιδήποτε άλλο δεν ανήκει σε εμένα!! Προσοχή!!! Φίλος μου εξαπατήθηκε και έχασε σημαντικό χρηματικό ποσό!!!», ανέφερε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

«Αισθάνομαι ακόμα πιο σίγουρος ότι θα μπορέσω να ξαναπαίξω, γιατί νιώθω πιο έτοιμος και όσο περνά ο καιρός θα με βοηθήσει πολύ να επιστρέψω, είπε ο μουσικός, που με τη στήριξη των αγαπημένων του, είναι βέβαιος για την καλλιτεχνική του επιστροφή.

Πηγή: newsit.gr