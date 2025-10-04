Αργυρούπολη: Βίντεο από το τροχαίο με τους δύο νεκρούς - Πώς έγινε η τραγωδία

Βίντεο από το τροχαίο με τους δύο νεκρούς στο τροχαίο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Αργυρούπολης καθώς η μηχανή στην οποία επέβαιναν «καρφώθηκε» στο διαχωριστικό διάζωμα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 όταν ο 21χρονος αναβάτης, κινούμενος επί της λεωφόρου Αργυρουπόλεως, έχασε-για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής -τον έλεγχο της μηχανής, η οποία εξετράπη της πορείας της και έπεσε στο διάζωμα.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr φαίνεται η μηχανή να κινείται με κατεύθυνση προς Αθήνα, να γλιστρά στο οδόστρωμα και να προσκρούει στο κράσπεδο.

Δείτε βίντεο:

Ο αναβάτης και η συνεπιβάτιδα πέφτουν στο οδόστρωμα και σέρνονται τραυματισμένοι για αρκετά μέτρα, ενώ στα πλάνα διακρίνεται και ένα λευκό κράνος να εκτινάσσεται σε μεγάλη απόσταση.

Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τους κρατήσουν στη ζωή υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

protothema.gr