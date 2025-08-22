Αργό ίντερνετ στο Αγρίνιο – Όγδοη πανελλαδικά η Δυτική Ελλάδα στις ταχύτητες

Με τη μισή ταχύτητα της Αθήνας το ίντερνετ στο Αγρίνιο, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με τη Δυτική Ελλάδα να βρίσκεται όγδοη πανελλαδικά στην ταχύτητα των σταθερών δικτύων.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Αυξήσεις στις ταχύτητες των σταθερών και κινητών δικτύων ίντερνετ στην Ελλάδα καταγράφει η Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2024-2025 της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Ωστόσο συνολικά η χώρα απέχει αρκετά από την ταχύτητα που θα άρμοζε στη λεγόμενη εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Βάσει των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας ΥΠΕΡΙΩΝ της ΕΕΤΤ, το 2024 η μέση ταχύτητα καθόδου (download) στα σταθερά δίκτυα έφτασε τα 110.94 Mbps, παρουσιάζοντας αύξηση 44,25% σε σχέση με το 2023. Η διάμεση ταχύτητα στη ροή καθόδου ήταν 70.42 Mbps, αυξημένη κατά 21,03% σε σχέση με το 2023 (58,19 Mbps). Στη ροή ανόδου (upload), η μέση ταχύτητα το 2024 ήταν 25.18 Mbps έναντι 12.59 Mbps το 2023 (αύξηση κατά 100,05%), ενώ η διάμεση τιμή ήταν 9.62 Mbps έναντι 8.54 Mbps το 2023 (αύξηση κατά 12,67%). Η μέση καθυστέρηση μειώθηκε στις 29.54 ms, βελτίωση κατά 24,16% από την προηγούμενη χρονιά.

Αντίστοιχα ευρήματα καταγράφονται και μέσω των ανοιχτών δεδομένων της Ookla (Speedtest.net), όπου το 2024 η σταθμισμένη μέση ταχύτητα καθόδου ανήλθε σε 86.24 Mbps, από 62.72 Mbps το 2023 (+37,5%). Στη ροή ανόδου η μέση ταχύτητα ήταν 22.11 Mbps, επίσης σημαντικά αυξημένη από τα 13.80 Mbps του προηγούμενου έτους.

Ωστόσο η γενική εικόνα στη χώρα δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη «σερφάρουν» στο διαδίκτυο με διπλάσια ταχύτητα από ό,τι πολλές περιοχές της επαρχίας. Η μέση ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο από ενσύρματα δίκτυα σε περιοχές της Αττικής ξεπερνά τα 100 Μbps και φτάνει τα 109.23 Mbps και στη Δυτική Ελλάδα η μέση ταχύτητα είναι σχεδόν η μισή…

Συγκεκριμένα η Δυτική Ελλάδα ως προς τα σταθερά δίκτυα κατατάσσεται όγδοη μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας, με ταχύτητα 53.03 Mbps download και 9.52 Mbps upload και πέμπτη στα κινητά δίκτυα με 127.64 Mbps download και 22.11 Mbps upload.

Κάτω από τα 40 Mbps τέσσερις Δήμοι στην Αιτωλοακαρνανία

Η μισή και πλέον Αιτωλοακαρνανία βρίσκεται ακόμη στην «εποχή του χαλκού», καθώς μόνο στους Δήμους Αγρινίου, Μεσολογγίου και Ναυπακτίας το σερφάρισμα στο διαδίκτυο γίνεται με ταχύτητες άνω των 50 Mbps. Σε επίπεδο Δήμων και ως προς τα σταθερά δίκτυα ο Δήμος Αγρινίου εμφανίζει την καλύτερα ταχύτητα με 54.11 Mbps download (111ος πανελλαδικά), πολύ κάτω όμως από τα 70.42 Mbps που είναι η μέση ταχύτητα στη χώρα. Ενώ στους Δήμους Αμφιλοχίας, Θέρμου και Ξηρομέρου οι ταχύτητες είναι μεταξύ 25 και 30 Mbps, φέρνοντας τους Δήμους αυτούς στις τελευταίες θέσεις της πανελλαδικής κατάταξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, η ταχύτητα φτάνει τα 59.08 Mbps. Ως προς τα κινητά δίκτυα την καλύτερη ταχύτητα παρουσιάζει ο Δήμος Ναυπακτίας με 148.64 Mbps (61ος πανελλαδικά).

Αιτία για τις χαμηλές ταχύτητες του διαδικτύου στην επαρχία είναι το γεγονός ότι οι υποδομές ευρωζωνικότητας (οπτικές ίνες) δεν έχουν αναπτυχθεί. Οι οπτικές ίνες σε αρκετές πόλεις της επαρχίας μέχρι σήμερα υπάρχουν ως «δείγμα»… καλύπτοντας ένα μέρος των πόλεων στις περισσότερες πόλεις της χώρας.

Για παράδειγμα στην πόλη του Αγρινίου διαθεσιμότητα internet Fiber to the Home υπάρχει πλέον στην περιοχή του Δοκιμίου, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου και σε μικρό μέρος του αστικού ιστού της πόλης, που οριοθετείται μέσα σε ένα κύκλο από τις οδούς Βαρνακιώτη και Σκόπα νότια, μέχρι το μέσο περίπου της Παπαστράτου βόρεια, τις οδούς Αναστασιάδη και Τσικνιά δυτικά και τις οδούς Παναγοπούλου και Μακρή ανατολικά. Αυτός ο κύκλος δεν είναι ούτε 20% της πόλης!

Για την επέκταση του δικτύου οι αρκετοί δήμοι έχουν πολλές ενστάσεις, όχι βεβαίως για τη χρησιμότητά του, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται τα έργα και αυτό γιατί στο παρελθόν δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές και κυρίως δεν έγιναν οι αποκαταστάσεις των δρόμων με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Αν τα έργα της οπτικής ίνας είχαν εξελιχθεί με άλλους ρυθμούς, δεν θα υπήρχε αυτή η μεγάλη διαφορά μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Παράπονα και αποζημιώσεις συνδρομητών

Το 2024 υποβλήθηκαν συνολικά 271.663 παράπονα από συνδρομητές για προβλήματα απόδοσης – εκ των οποίων 215.875 αφορούν σταθερές συνδέσεις και 55.788 κινητές. Πραγματοποιήθηκαν 183.578 έλεγχοι αποκλίσεων, με την πλειοψηφία να επιβεβαιώνει αποκλίσεις από τις δηλωμένες ταχύτητες (142.009 σταθερά και 40.595 κινητά).

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 62,28% των αποκλίσεων στα σταθερά δίκτυα κρίθηκαν σημαντικές, ενώ στα κινητά καταγράφηκαν μόλις 8 σημαντικές αποκλίσεις. Παρά τα παραπάνω, αποζημιώθηκαν μόνο 1.120 συνδρομητές για επιβεβαιωμένες αποκλίσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός αποζημιώσεων έφτασε τις 28.639 – περιλαμβάνοντας και περιπτώσεις χωρίς επίσημο έλεγχο. Η ΕΕΤΤ διευκρινίζει ότι οι περισσότερες αποζημιώσεις δίνονται με εναλλακτικά επανορθωτικά μέτρα, όπως παροχή δωρεάν δεδομένων, λεπτών ομιλίας ή αλλαγή πακέτου, αντί για χρηματικές επιστροφές.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»