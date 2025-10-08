Άρειος Πάγος: Οι παππούδες υποχρεούνται να πληρώνουν διατροφή όταν ο πατέρας δεν μπορεί

Ο Άρειος Πάγος εξέδωσε απόφαση με την οποία ορίζει ότι, εάν ο πατέρας ενός ανήλικου παιδιού δεν μπορεί ή δεν θέλει να καταβάλλει τη διατροφή που του αναλογεί, η υποχρέωση αυτή μεταφέρεται στους παππούδες και τις γιαγιάδες.

Διαβάστε αναλυτικά όσα ανέφερε η δικηγόρος Κ. Φραγκάκη:

«Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, διότι πολλές φορές όταν ο πατέρας για τον κάποιο λόγο, δεν μπορεί ή δεν θέλει να καταβάλει τη διατροφή και υπάρχουν εκεί μόνο ποινικές ευθύνες, έρχεται ο Άρειος Πάγος να λύσει αυτό το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει σε πολλές μητέρες, οι οποίες ουσιαστικά δεν μπορούν να λάβουν με κάποιον τρόπο διατροφή από τον πατέρα», τόνισε η δικηγόρος Κ. Φραγκάκη στο ΕΡΤnews.

Και εξήγησε:« ο Άρειος Πάγος όταν είδε ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει ένας πατέρας ο οποίος δεν έχει ακίνητη περιουσία, δεν μπορεί η μητέρα με κάποιο τρόπο την απόφαση του δικαστηρίου να την εκτελέσει, έρχεται και αποφασίζει ότι σε αυτή την περίπτωση οι υπόχρεοι για τη διατροφή είναι οι παππούδες, όπου θα πρέπει να δίνουν την διατροφή στη μητέρα, η οποία ουσιαστικά την παίρνει για τα παιδιά και με αυτό τον τρόπο δεν υπάρχει διακινδύνευση της διατροφής των παιδιών, όπου το έχουμε δει δυστυχώς στα ελληνικά δικαστήρια πάρα πολλές φορές να συμβαίνει».

Η υπόθεση αφορούσε ένα ζευγάρι παππούδων, οι οποίοι αρνήθηκαν να καταβάλουν 280 ευρώ μηνιαίως για τη διατροφή της εγγονής τους, παρότι διέθεταν σημαντική ακίνητη περιουσία και σταθερά εισοδήματα. Ο πατέρας, μετά το διαζύγιό του το 2011, είχε συμφωνήσει αρχικά να δίνει 500 ευρώ κάθε μήνα, αλλά στη συνέχεια μείωσε το ποσό στα 200 ευρώ. Εξαιτίας αυτής της αδυναμίας, η μητέρα του παιδιού προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να συνεισφέρουν οι γονείς του πρώην συζύγου της.

Το Εφετείο Θεσσαλονίκης είχε ήδη αποφανθεί ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες από την πλευρά του πατέρα υποχρεούνται να συμβάλουν στη διατροφή του παιδιού, βάσει των προβλέψεων του Αστικού Κώδικα, ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε πλήρως την απόφαση του Εφετείου.

Πηγή: ertnews.gr