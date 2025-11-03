Αρχοντοχώρι Ξηρομέρου: Με επιτυχία οι μετρήσεις πίεσης, κορεσμού του οξυγόνου και δείκτη μάζας σώματος

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη δράση προληπτικών εξετάσεων στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας. Οι Κινητές Ομάδες Υγείας του Ε.Ο.Δ.Υ. σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, προέβησαν σε μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα και υπολογισμό δείκτη μάζας σώματος στο Κοινοτικό Διαμέρισμα Αρχοντοχωρίου του Δήμου Ξηρομέρου.

Η επόπτρια Ιατρός Μαρία Τικιστιρμά τόνισε “ευχαριστούμε θερμά, τον Δήμαρχο κο Τριανταφυλλάκη και τον Πρόεδρο της κοινότητας κο Πιτσινέλη, για την άριστη συνεργασία και βοήθειά τους”.