Άρχισε το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026

Άρχισε το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας από την Αρχαία Ολυμπία για το Μιλάνο, όπου θα γίνουν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026, ενώ για πρώτη φορά η τελετή αφής έγινε μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Η Τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας ξεκίνησε με ομιλίες των επισήμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Η αλλαγή χώρου κρίθηκε απαραίτητη, λόγω των προβλέψεων για τις καιρικές συνθήκες στο στο Αρχαίο Στάδιο της Ολυμπίας. Η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ολοκληρώθηκε με την Πρωθιέρεια, Μαίρη Μηνά να παραδίδει τη Φλόγα στον Πέτρο Γκαϊδατζή, χάλκινο Ολυμπιονίκη στην κωπηλασία.

Στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, παρέστησαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, ο επίτιμος πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Milano Cortina, Τζιοβάνι Μαλαγκό, το μέλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα, Σπύρος Καπράλος, o Aναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος και πολλοί άλλοι επίσημοι.

Το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας ξεκίνησε από την Πρωθίερεια, με τον Πέτρο Γκαϊδατζή να την παραλαμβάνει για να περάσει από κάθε πλευρά της χώρας μέχρι να καταλήξει στο Μιλάνο, όπου θα πραγματοποιηθούν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες.

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi