Άρχισε η δίκη ηθοποιού για βιασμό και απόπειρες βιασμού

Άρχισε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη του ηθοποιού ο οποίος κατηγορείται για δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος νεαρής γυναίκας η οποία είναι αδελφή γνωστής ηθοποιού με διεθνή καριέρα καθώς και για βιασμό σε βάρος άλλης.

Η δίκη ξεκίνησε με την ανάγνωση του κατηγορητήριου σε βάρος του 43χρονου άνδρα, ο οποίος λαμβάνοντας το λόγο στο ακροατήριο το αρνήθηκε και δήλωσε αθώος. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι σήμερα δεν είναι ηθοποιός. «Είμαι άνεργος» είπε και ανέφερε πως είναι παντρεμένος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 43χρονος ηθοποιός και καθηγητής υποκριτικής δικάζεται για τα αδικήματα της απόπειρας βιασμού κατ’ εξακολούθηση αλλά και του βιασμού, τα οποία φέρεται να τέλεσε σε βάρος των δυο γυναικών, τον Δεκέμβριο του 2012 και τον Αύγουστο του 2013.

Πρόκειται για δικογραφία, η οποία έχει περάσει κυριολεκτικά από «40 κύματα», καθώς αρχικά ο ηθοποιός είχε κατηγορηθεί για την σεξουαλική κακοποίηση τεσσάρων γυναικών οι δυο εκ’ των οποίων είναι οι αδελφές. Τελικά, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο με βούλευμά του έκρινε ότι ο 43χρονος θα πρέπει να δικαστεί μόνο για τις δυο από τις τέσσερις καταγγελίες σε βάρος του.

Υπάρχουν και «άλλα θύματα που δεν άντεξαν να φτάσουν μέχρι το ακροατήριο»

Στο δικαστήριο κατέθεσε σήμερα ως πρώτη μάρτυρας μια από τις γυναίκες που είχε καταγγείλει τον κατηγορούμενο για βιασμό αλλά η δίκη της καταγγελία δεν έφτασε στο ακροατήριο. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η γυναίκα χαρακτήρισε τον 43χρονο «χειριστικό» και υποστήριξε πως υπάρχουν και «άλλα θύματα που δεν άντεξαν να φτάσουν μέχρι το ακροατήριο», να καταγγείλουν δηλαδή και εκείνα τον κατηγορούμενο.

Όπως ανέφερε η νεαρή γυναίκα έμαθε για τον χαρακτήρα του 43χρονου όταν η αδελφή της πρώτης καταγγέλλουσας, δηλαδή η ηθοποιός, την ενημέρωσε μέσω τρίτου προσώπου ότι η αδελφή της έχει υποστεί κακοποίηση από τον κατηγορούμενο.

«Αυτός ο άνθρωπος χειρίζεται τους ανθρώπους»

«Η (…) έστειλε μια φίλη της να με ενημερώσει ότι η αδελφή της έχει υποστεί κακοποίηση από τον κατηγορούμενο και μάλιστα το διάστημα που διατηρούσε εκείνη σχέση μαζί του. Μου είπε ότι έχει βιάσει την αδελφή της και πως για αυτό η αδελφή της έχει κάνει απόπειρα αυτοκτονίας», υποστήριξε η μάρτυρας αναφέροντας στο δικαστήριο πως εκείνο το διάστημα διατηρούσε σχέση με τον 43χρονο και τον αγαπούσε.

«Ξέρω πολύ καλά ότι αυτός ο άνθρωπος χειρίζεται τους ανθρώπους. Σε πείθει ότι αυτό που κάνει είναι το σωστό. Έλεγε στην οικογένεια των κοριτσιών αυτών ότι νοιάζεται για εκείνες» ανέφερε η νεαρή γυναίκα και συνέχισε: «Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να σε πείσει ότι αυτό που έχεις βιώσει είναι στο μυαλό σου. Εγώ χρειάστηκα θεραπεία πολλά χρόνια για να καταλάβω τι μου είχε συμβεί. Υπάρχουν δικά μου γραπτά μηνύματα σε αυτό τον άνθρωπο, τα οποία τα επικαλείται η υπεράσπιση και είναι πολλά πράγματι. Τα έστελνα γιατί τότε εγώ νόμιζα ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω χωρίς αυτόν».

«Μου έλεγε ότι πρέπει να κλαίω γιατί έτσι είναι ο έρωτας»

Εν συνεχεία η γυναίκα αναφέρθηκε στα όσα εκείνη έχει υποστηρίξει ότι υπέστη από τον κατηγορούμενο το διάστημα που είχε δεσμό μαζί του και εκείνος της παρέδιδε και μαθήματα υποκριτικής. «Με είχε χτυπήσει και μου έλεγε ότι πρέπει να κλαίω γιατί έτσι είναι ο έρωτας. Τον φοβόμουν. Στην αρχή δεν ήθελα να δεχθώ αυτό που έκανε στην πρώτη καταγγέλλουσα γιατί δεν ήθελα να αποκοπώ από αυτόν» υποστήριξε η νεαρή γυναίκα και διευκρίνισε πως όταν άρχισε το κίνημα #metoo πήρε θάρρος για να μιλήσει και εκείνη. Πρόσθεσε ότι βρέθηκε με τις άλλες καταγγέλλουσες στην εποχή της πανδημίας και αποφάσισαν να στραφούν εναντίον του 43χρονου με μηνύσεις.

Πρόεδρος: Κάνατε τη μήνυση αλλά αμέσως μετά δημοσιεύθηκε σε εβδομαδιαίο έντυπο. Βοήθησε αυτό κάπου γιατί το κάνατε;

Μάρτυρας: Δεν το έκανα εγώ και συγνώμη για αυτό που θα σας το πω: Το σύστημα Δικαιοσύνης είναι πολύ μακριά από τις γυναίκες. Και ναι η δημοσιότητα βοήθησε γιατί βρέθηκαν και άλλα άτομα μετά από αυτό για να τον καταγγείλουν. Κάποιοι δεν άντεξαν, όσοι αντέξαμε όμως είμαστε εδώ.

Συνεχίζοντας η γυναίκα κατέθεσε για τον κατηγορούμενο: «Χρησιμοποιούσε το νεαρό της ηλικίας μας και τον ρόλο του ως δασκάλου. Παρουσιάζονται στους γονείς μας και εμείς νιώθαμε ότι δεν κρύβει κάτι και ότι είναι τίμιος. Εμένα μου έλεγε στο μάθημα ότι έπρεπε να κλαίω και ότι πρέπει να βγάλω κάποιο ρούχο και πως για να γίνει η άσκηση έπρεπε να έχω σεξουαλική πράξη μαζί του».

«Τα παραδέχθηκε όλα»

Ακολούθησε η κατάθεση της μητέρα της πρώτης καταγγέλλουσας και της γνωστής ηθοποιού. «Η μικρότερη κόρη μου μίλησε για τα όσα είχε υποστεί από τον κατηγορούμενο. Μέχρι τότε ούτε θα μπορούσα να τα φανταστώ» ανέφερε η μάρτυρας περιγράφοντας στο δικαστήριο τι συνέβη στο σπίτι τους όταν η μικρότερη κόρη της είπε στην ηθοποιό αδελφή της ότι ο άνθρωπος με τον οποίο διατηρούσε δεσμό την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά.

Η μάρτυρας περιέγραψε μεταξύ άλλων στην κατάθεση: «Ξαφνικά ακούσαμε κλάματα και φωνές από το δωμάτιο των κοριτσιών και πήγαμε. Τα κορίτσια ήταν σε σοκ. Και εμείς. Τον κατηγορούμενο τον φιλοξενούσαμε στο σπίτι μας όσο ήταν ο σύντροφος της μεγάλης μας κόρης. Πήγαμε στο δωμάτιο τους και κλαίγανε και οι δύο τους. Μας είπε η μεγάλη μας κόρη ότι ο κατηγορούμενος κακοποιούσε και βίαζε την μικρότερη κόρη μας. Μας είπε να τον πάρουμε τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή σε ανοιχτή ακρόαση. Τον πήραμε και άρχισαν να του λένε οι κόρες μας “έκανες αυτό και εκείνο; είναι μπροστά οι γονείς μας”. Εκείνος δεν τα αρνήθηκε. Η μεγάλη κόρη μας του είπε ότι κακοποιούσε την αδελφή της. Το δέχτηκε αλλά προσπαθούσε να μειώσει την σημασία όλων αυτών. Είχε κολλήσει και έλεγε ότι επειδή δεν είχε κάνει διείσδυση όλα αυτά δεν είναι σοβαρά. Έλεγε στη μεγάλη μας κόρη “έλα με ξέρεις έτσι είμαι εγώ”. Ήμασταν σε σοκ εμείς νομίζαμε ότι φέρεται σαν μεγάλος αδελφός στην μικρότερη κόρη μας. Ήμασταν ήσυχοι. Όμως είναι ένα εξαιρετικά χειριστικό άτομο. Δυστυχώς υπήρξαμε αφελείς, τον θεωρούσαμε παιδί μας, τον είχαμε βοηθήσει και οικονομικά».

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της η μάρτυρας ανέφερε: «Αποτρέψαμε τα κορίτσια να κάνουν καταγγελία. Και εξακολουθώ να πιστεύω ότι τότε ούτε η κόρη μας ούτε η κοινωνία ήταν έτοιμη για όλο αυτό. Εκ των υστέρων καταλαβαίνω ότι το τραυματισμένο παιδί δεν απαλλάσσεται ποτέ από αυτό. Από την ώρα που έγινε καταγγελία και μιλάω για αυτό, οι γυναίκες της ηλικίας μου από το στενό οικογενειακό περιβάλλον μου έχουν εκμυστηρευτεί ότι είτε σε εκείνες είτε σε γυναίκες του στενού τους κύκλο είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο».

protothema.gr