Άρχισαν στο Αγρίνιο οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την 28η Οκτωβρίου – Κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Δημάδη

Παραμονή της 28ης Οκτωβρίου στο Αγρίνιο, άρχισαν οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την εθνική μας επέτειο με τους μαθητές και τους φοιτητές να δίνουν δυναμικό «παρών».

Το πρωί της Δευτέρας (27.10.25) τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στην πλατεία Μαρίας Δημάδη για τους ανθρώπους που θυσίασαν τη ζωή τους αποδεικνύοντας ότι η αδούλωτη ψυχή του Έλληνα νικάει την υπεροχή σε στρατό και όπλα.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από μαθητές μαθητές όλων των βαθμίδων, φοιτητές των πανεπιστημιακών τμημάτων της πόλης, αυτοδιοικητικούς, και εκπροσώπους φορέων και συλλόγων στο μνημείο Πεσόντων.

Δείτε εικόνες από την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων:

Προηγουμένως είχαν κατατεθεί στεφάνια στα μνημεία των ηρώων Ανδρέα Τσίγκα και Νικολάου Παναγιώτου από μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου και του 3ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου.