Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home ΑιτωλοακαρνανίαΑγρίνιο
ΑγρίνιοSlider Home Page

Άρχισαν στο Αγρίνιο οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την 28η Οκτωβρίου – Κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Δημάδη

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
A+A-
Διαγραφή
Παραμονή της 28ης Οκτωβρίου στο Αγρίνιο, άρχισαν οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την εθνική μας επέτειο με τους μαθητές και τους φοιτητές να δίνουν δυναμικό «παρών».

Το πρωί της Δευτέρας (27.10.25) τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στην πλατεία Μαρίας Δημάδη για τους ανθρώπους που θυσίασαν τη ζωή τους αποδεικνύοντας ότι η αδούλωτη ψυχή του Έλληνα νικάει την υπεροχή σε στρατό και όπλα.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από μαθητές μαθητές όλων των βαθμίδων, φοιτητές των πανεπιστημιακών τμημάτων της πόλης, αυτοδιοικητικούς, και εκπροσώπους φορέων και συλλόγων στο μνημείο Πεσόντων.

Δείτε εικόνες από την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων:

Προηγουμένως είχαν κατατεθεί στεφάνια στα μνημεία των ηρώων Ανδρέα Τσίγκα και Νικολάου Παναγιώτου  από μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου και του 3ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ευανθία Γεωργοπούλου: Θρήνος για το θάνατο της 55χρονης καθηγήτριας από την Καμαρούλα Αγρινίου

Δήμος Αγρινίου: Ένα εκατ. ευρώ για συντηρήσεις σχολικών κτιρίων

Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο στο Αγρίνιο με επίκεντρο την ανάδειξη των τοπικών μνημείων και...

Στο Αγρίνιο 37 νέοι από 6 χώρες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Μονοπάτι...

Θρίαμβος για τον ΓΑΣ Αγρινίου στους αγώνες Κ14 – Πολλά τα μετάλλια που...

Θανατηφόρο τροχαίο στη Ναύπακτο: Δύο μηχανές συγκρούστηκαν με αγροτικό (εικόνες)

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.