Αρχαιοκαπηλία στην Ευρυτανία: Έψαχνε για λίρες και τον συνέλαβαν με τρεις ανιχνευτές μετάλλων!

Για αρχαιοκαπηλία συνελήφθη ένας άνδρας στην Ευρυτανία, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε εξοπλισμός αναζήτησης αρχαίων, καθώς και τρεις ανιχνευτές μετάλλων.

Συνελήφθη Έλληνας, στις (30-09-2025) το απόγευμα σε περιοχή της Ευρυτανίας, από αστυνομικούς της Α' Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, για παραβάσεις των νομοθεσιών περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, έπειτα από διενέργεια αστυνομικού ελέγχου σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συλληφθείς, βρέθηκαν εντός του οχήματος και κατασχέθηκαν:

3 ανιχνευτές μετάλλων, άνευ σχετικής αδείας από την αρμόδια Αρχή,

3 βέργες ραβδοσκοπίας,

2 αυτοσχέδιες χειρολαβές βεργών ραβδοσκοπίας,

ζεύγος ακουστικών, μετά φορτιστή και καλωδίων φόρτισης ανιχνευτή μετάλλων,

2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και -2- συσκευασίες με μπαταρίες,

πυξίδα και μεζούρες μέτρησης οριοθέτησης χώρου,

φορτιστής και δύο 2 καλώδια φόρτισης ανιχνευτών μετάλλων,

φτυάρι και σκαπτικό εργαλείο.

Επίσης, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία αυτοσχέδια συσκευασία, η οποία περιείχε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου.

Πηγή: permissos.gr