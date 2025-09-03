Αρχαίοι τάφοι ανακαλύφθηκαν στην Ε.Ο. Ακτίου - Αγίου Νικολάου Βόνιτσας

Αρχαίοι τάφοι ανακαλύφθηκαν στην Εθνική Οδό Ακτίου - Αγίου Νικολάου Βόνιτσας,όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας, κατατη διάρκεια κατασκευής αγωγού ύδρευσης.

Συγκεκριμένα:

Αρχαιολογικά ευρήματα ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του νέου αγωγού ύδρευσης που εξυπηρετεί τους νομούς Πρέβεζας, Άρτας και Λευκάδας, κατά μήκος της Εθνικής Οδού Ακτίου–Αγίου Νικολάου Βόνιτσας. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν τρεις αρχαίοι τάφοι.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας πραγματοποίησε άμεσα αυτοψία στο σημείο και αποφάσισε την κατάχωση των ευρημάτων, ώστε να διαφυλαχθούν με ασφάλεια και να είναι δυνατή η μελλοντική ανάδειξή τους.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι εργασίες κατάχωσης θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά με χειρωνακτικά μέσα και υπό τη συνεχή επίβλεψη αρχαιολόγων. Πριν από την κάλυψη των τάφων, θα τοποθετηθεί ειδικό γεωύφασμα και στρώμα χαλικιού, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία τους

Πηγή Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας