Αρχαίο Αγρίνιο: Οι μαθητές του 5ου Γυμνασίου ζητούν την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου

Ψήφισμα κατέθεσε το 15μελές του 5ου Γυμνασίου Αγρινίου για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στο αρχαίο Αγρίνιο.

Η ανακοίνωση:

Το 15μελές του 5ου Γυμνασίου Αγρινίου καταθέτει σήμερα, 4-12-2025, ψήφισμα για την ανάδειξη της αρχαίας πολιτείας του Αγρινίου (με τοπογραφικό διάγραμμα στο ΦΕΚ 506/β/6-8-1992) μια ενέργεια που θα συνεισφέρει πολλά στην ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της πόλης μας.

Συγκεκριμένα καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Αγρινίου να υπερψηφίσει την πρότασή μας για την ανάδειξη της αρχαίας πολιτείας η οποία προϋποθέτει:

Α) Τη διαμόρφωση του χώρου, όπως προβλέπεται σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους (δημιουργία διαδρόμων με σημάνσεις για τα κτηριακά κατάλοιπα και όλες τις αναγκαίες υποδομές επισκεψιμότητας).

Β) Σύνδεση των δύο θέσεων(αγοράς και λόφου) στις οποίες υπάρχουν εμφανή κατάλοιπα ώστε να μπορεί ο επισκέπτης να μεταβαίνει ανεμπόδιστα από το ένα σημείο στο άλλο και ν’ αποκτά ενιαία εικόνα του χώρου.

Γ) Να εκδοθεί ενημερωτικό φυλλάδιο για τις ανασκαφές και τα ευρήματα, ν’ αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και να αποσταλεί στα σχολεία της περιοχής .