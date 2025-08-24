Αραίωση μαλλιών: 9 τρόποι να την αντιμετωπίσετε

Η αραίωση των μαλλιών μπορεί να αντιμετωπιστεί φυσικά ή με τη βοηθεία κάποιας φαρμακευτικής αγωγής. Αυτές είναι μερικές από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις.

Αν και είναι φυσιολογικό να χάνετε 50 έως 100 τρίχες ημερησίως, η μεγαλύτερη απώλεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε αραίωση των μαλλιών. Σε αντίθεση με την εκτεταμένη τριχόπτωση, η αραίωση δημιουργεί σημεία με λιγότερη τριχοφυΐα στο κεφάλι. Ακριβώς επειδή εξελίσσεται σταδιακά, υπάρχει χρόνος να εντοπιστούν οι αιτίες και οι κατάλληλες λύσεις.

Πριν όμως δοκιμάσετε κάποια από αυτές, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής

Πρόκειται για μια από τις πιο οικονομικές και εύκολες μεθόδους. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ασκήστε απαλή πίεση με τις άκρες των δακτύλων σας γύρω από το τριχωτό της κεφαλής κατά τη διάρκεια του λουσίματος, για να αυξήσετε τη ροή του αίματος. Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζει την αραίωση των μαλλιών που προκαλείται από υποκείμενες ιατρικές καταστάσεις.

Αιθέρια έλαια

Παρότι δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις ότι τα αιθέρια έλαια μπορούν να θεραπεύσουν την αραίωση των μαλλιών, μια έρευνα σε πειραματόζωα έδειξε ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη μείωσή της με τη χρήση αιθέριου ελαίου λεβάντας. Αν αποφασίσετε να δοκιμάσετε αυτή τη θεραπεία, βεβαιωθείτε ότι αραιώνετε το αιθέριο έλαιο σε ένα έλαιο βάσης, όπως λάδι καρύδας ή jojoba.Ένας καλός συνδυασμός είναι και αυτός με έλαιο από δεντρολίβανο ή θυμάρι.

Σαμπουάν κατά της αραίωσης

Τα σαμπουάν κατά της αραίωσης λειτουργούν με δύο τρόπους: προσφέρουν όγκο στα μαλλιά ώστε να φαίνονται πιο πυκνά, ειδικά εάν έχετε αραιά ή φυσικά λεπτά μαλλιά, ενώ ταυτόχρονα περιέχουν βιταμίνες και αμινοξέα για την προώθηση ενός υγιέστερου τριχωτού της κεφαλής. Ωστόσο, τα σαμπουάν που αυξάνουν τον όγκο δεν αντιμετωπίζουν μόνο την τριχόπτωση και μπορεί να χρειαστείτε ιατρική συνταγή.

Πολυβιταμίνες και φυλλικό οξύ

Οι πολυβιταμίνες και τα συμπληρώματα φυλλικού οξέος θα μπορούσαν να συμβάλουν στην καταπολέμηση της αραίωσης των μαλλιών, όταν αυτή προκαλείται από διατροφικές ανεπάρκειες, καθώς παρέχουν βασικά θρεπτικά συστατικά όπως σίδηρο, φυλλικό οξύ και ψευδάργυρο. Η υγεία των μαλλιών εξαρτάται από τη συνολική καλή κατάσταση του οργανισμού, και μια εξέταση αίματος μπορεί να αποκαλύψει τυχόν ελλείψεις. Αν υπάρχει ανεπάρκεια, ένας γιατρός μπορεί να συστήσει πολυβιταμίνες, ωστόσο, η λήψη επιπλέον βιταμινών χωρίς πραγματική ανάγκη δεν αποδεικνύεται ωφέλιμη και μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις.

Βιοτίνη

Η βιοτίνη (βιταμίνη B7) είναι διαθέσιμη χωρίς συνταγή και αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις ανεπάρκειας. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις ότι συμβάλλει στην αντιμετώπιση της αραίωσης των μαλλιών. Βρίσκεται σε τροφές όπως ξηροί καρποί, φακές και συκώτι, και είναι απίθανο να παρουσιάζετε ελλείψεις, εάν ακολουθείτε μια ισορροπημένη διατροφή. Επιπλέον, η ταυτόχρονη λήψη βιοτίνης με βιταμίνη B5 μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα και των δύο.

Ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρά οξέα

Τα ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρά οξέα θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τριχόπτωση μέσω της επίδρασής τους στη φλεγμονή και την υγεία του δέρματος. Τα ωμέγα-3, που βρίσκονται σε ψάρια και σπόρους, βοηθούν στην καταπολέμηση της φλεγμονής, η οποία μπορεί να σχετίζεται με την πρόωρη τριχόπτωση, αν και απαιτείται περισσότερη έρευνα. Τα ωμέγα-6, που υπάρχουν κυρίως σε φυτικά έλαια, υποστηρίζουν την υγεία του τριχωτού της κεφαλής, αλλά η λήψη τους μέσω συμπληρωμάτων μπορεί να ενέχει κινδύνους, σύμφωνα με μελέτη.

Μινοξιδίλη

Η μινοξιδίλη είναι μια μη συνταγογραφούμενη θεραπεία τριχόπτωσης και εφαρμόζεται απευθείας στο τριχωτό της κεφαλής δύο φορές την ημέρα. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να γίνουν ορατά μετά τη συστηματική χρήση 16 εβδομάδων. Ωστόσο, ο ερεθισμός του τριχωτού της κεφαλής και η ανεπιθύμητη τριχοφυΐα στο πρόσωπο και το λαιμό είναι πιθανές παρενέργειες.

Φιναστερίδη

Πρόκειται για ένα συνταγογραφούμενο φάρμακο για την αντιμετώπιση της ανδρογενετικής αλωπεκίας. Παρόλα αυτά, ενδείκνυται και για τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, όχι όμως για εκείνες που σχεδιάζουν να μείνουν έγκυες ή βρίσκονται σε γόνιμη ηλικία, λόγω των πιθανών σοβαρών παρενεργειών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Κορτικοστεροειδή

Τα κορτικοστεροειδή ανήκουν εξίσου στις συνταγογραφούμενες θεραπείες για καταστάσεις που συνδέονται με υποκείμενη φλεγμονή, όπως η τριχόπτωση. Ένα παράδειγμα είναι η γυροειδής αλωπεκία, η οποία είναι μια αυτοάνοση διαταραχή όπου το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στους θύλακες των τριχών, προκαλώντας αραίωση των μαλλιών και ξαφνική τριχόπτωση.

Πώς θα επιβραδύνετε την αραίωση;

Ακολουθήστε μια ισορροπημένη διατροφή, για να αποφύγετε τις διατροφικές ελλείψεις.

Διακόψτε το κάπνισμα, μιας και θα μπορούσε να επιδεινώσει την τριχόπτωση λόγω των φλεγμονωδών επιδράσεων στο σώμα.

Μειώστε το στρες, καθώς η κορτιζόλη, η ορμόνη του στρες, θα μπορούσε να διαταράξει τον κύκλο ανάπτυξης των μαλλιών.

Φροντίστε συνολικά τα μαλλιά σας, μειώνοντας το συχνό βούρτσισμα και περιορίζοντας τη χρήση θερμαινόμενων εργαλείων styling καθώς και τα σφιχτά χτενίσματα.

Πηγή: ygeiamou.gr