Άραχθος: Ελληνική ιθαγένεια απέκτησε τιμητικά ο άνδρας που ανέσυρε τα δύο παιδιά

Ελληνική ιθαγένεια απέκτησε τιμητικά ο Γκόγκα Λεντιάν, ο άνδρας που στις αρχές του περασμένου Ιουνίου ρίσκαρε την ζωή του και ανέσυρε δύο παιδιά από τον Άραχθο.

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη (17.09.2025) στο Μέγαρο Μαξίμου, απονεμήθηκε τιμητικά η ελληνική ιθαγένεια στον Γκόγκα Λεντιάν, ο οποίος έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη ενώπιον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Επίσης, στην ειδική τελετή συμμετείχαν τόσο ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος όσο και ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας, Δημήτρη Κάρναβου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γκόγκα Λεντιάν, τον Ιούνιο του 2025, έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει δύο παιδιά από τα ορμητικά νερά του ποταμού Άραχθου, πράξη αυτοθυσίας που αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού.

«Σε ευχαριστούμε για αυτά που έκανες, το αξίζεις και με το παραπάνω», τόνισε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά την ορκωμοσία.

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi