Απρόσμενοι «κάτοικοι» στο Μεσολόγγι – Πελαργοί «οικοδομούν» φωλιά σε κολόνα

Ένα εντυπωσιακό θέαμα αντικρίζουν τις τελευταίες ημέρες οδηγοί και πεζοί που κινούνται στην οδό Ναυπάκτου στο Μεσολόγγι, καθώς ένα ζευγάρι πελαργών έχτισε την φωλιά του σε κολόνα της ΔΕΗ.

Το πανέμορφο και επιβλητικό αυτό πτηνό, φαίνεται πως βρήκε στο συγκεκριμένο σημείο της πόλης μας την ασφάλεια και την σταθερότητα που χρειάζεται για να δημιουργήσει τη φωλιά του.

Καθημερινά παρατηρούνται να μεταφέρουν ατάραχοι κλαδιά και υλικά, σχηματίζοντας με επιμέλεια ένα μεγάλο και ευδιάκριτο κατασκεύασμα στην κορυφή της κολόνας, προσφέροντας μια όμορφη και σπάνια εικόνα συνύπαρξης της άγριας ζωής με τον αστικό ιστό.

