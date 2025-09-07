Αποξηράθηκε η λίμνη Προντάνη στη Θεσπρωτία

Η Λίμνη Προντάνη, ένα από τα σημαντικότερα υγροτοπικά οικοσυστήματα της Θεσπρωτίας, παρουσιάζει φέτος μια δραματική εικόνα: έχει ξεραθεί σχεδόν ολοκληρωτικά, μετατρεπόμενη σε μια απέραντη ξερή πεδιάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το thespro.gr, η λίμνη βρίσκεται κοντά σε κοινοτικά σύνορα (Αμπελιά, Ψάκα), με ήπιο φυσικό τοπίο, χαμηλό υψόμετρο (139–329 m, μέσος όρος 167,84 m) και δασικές εκτάσεις με κυρίαρχα δέντρα βελανιδιάς.

Οι αεροφωτογραφίες αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Εκεί όπου άλλοτε κυριαρχούσε το νερό και η πλούσια ορνιθοπανίδα, σήμερα υπάρχει σκόνη, ξερή λάσπη και λιγοστή βλάστηση.

Πλήρης αποξήρανση της λίμνης στη Θεσπρωτία

Η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων μηνών οδήγησαν στην πλήρη αποξήρανση της λίμνης, η οποία αποτελεί τμήμα προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000. Με μήκος που ξεπερνά το 1,5 χιλιόμετρο και έκταση περίπου 370 στρεμμάτων, η Προντάνη υπήρξε διαχρονικά καταφύγιο για μεταναστευτικά πουλιά, υδρόβια είδη και ερπετά, αλλά και σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Σήμερα, το φυσικό αυτό καταφύγιο δείχνει να δοκιμάζεται όσο ποτέ. Κτηνοτρόφοι της περιοχής οδηγούν πλέον τα κοπάδια τους στο ξερό έδαφος της λίμνης για βοσκή, ενώ η εικόνα των κοπαδιών στη μέση της «εξαφανισμένης» λίμνης προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Περιβαλλοντολόγοι επισημαίνουν ότι η κλιματική κρίση, σε συνδυασμό με την απουσία συστηματικής διαχείρισης υδάτων, απειλεί με οριστική υποβάθμιση ένα σπάνιο οικοσύστημα. Η απώλεια της λίμνης, έστω και εποχιακά, στερεί πολύτιμο καταφύγιο σε δεκάδες είδη πουλιών, ανάμεσά τους ερωδιούς και νυχτοκόρακες που χρησιμοποιούσαν τον υγρότοπο ως σταθμό μετανάστευσης.

