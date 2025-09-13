Αποτροπιασμός στη Θεσσαλονίκη: Μαστροποί εξέδιδαν 16χρονη μέσω ιστοσελίδας

Αποτροπιασμός στη Θεσσαλονίκη με μαστροπούς, μέλη κυκλώματος, που εξέδιδαν 16χρονη μέσω ιστοσελίδας, για πάνω από έναν χρόνο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η υπόθεση ήρθε στο φως μετά το ερωτικό ραντεβού που έκλεισε ένας 30χρονος με την 16χρονη, μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών. Ο νεαρός μετά την ερωτική συνεύρεση, σε διαμέρισμα στη περιοχή της Τούμπας, έδωσε στην ανήλικη 180 ευρώ.

Η 16χρονη κατέθεσε, παρουσία ψυχολόγου, πως διατηρεί ηλεκτρονική αγγελία σε πλατφόρμα γνωριμιών, μέσω της οποίας και γνώρισε τον 30χρονο, και στον οποίο ανέφερε ότι είναι 19 ετών.

Επίσης, η 16χρονη κατήγγειλε ότι πίσω από τα ερωτικά ραντεβού κρύβεται κύκλωμα μαστροπείας, με αρχηγό μια γυναίκα την οποία γνώρισε το καλοκαίρι του 2024, σε ηλικία μόλις 15 ετών . Η γυναίκα αυτή που αναζητείται από τις αρχές της πρότεινε να ανοίξει τον λογαριασμό στις ροζ αγγελίες.

Όλα τα ερωτικά ραντεβού γίνονταν στο σπίτι της ενήλικης γυναίκας, και ως αντάλλαγμα της έδινε τα μισά χρήματα. Από 70 έως 180 ευρώ, έπαιρνε η ανήλικη από τους πελάτες της. Η 16χρονη ανέφερε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, πως καθημερινά είχε ραντεβού με τουλάχιστον δέκα άτομα, ενώ έδωσε μια λίστα ανδρών με τους οποίους συνευρέθηκε ερωτικά.

Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, και αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία.

