Αποθέωση για 45χρονο τερματοφύλακα που αποσύρθηκε σε ματς με αντίπαλο τον γιο του!

Στα 45 του, ο Ντένις Κουκούτσκα αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, έχοντας αντίπαλο τον γιο του στο τελευταίο ματς της καριέρας του!

Στο κορυφαίο επίπεδο, ο Ντένις Κουκούτσκα δεν αγωνίστηκε ποτέ. Ωστόσο, το τέλος της καριέρας του ήρθε σε ένα ματς για το Κύπελλο Σλοβακίας, όπου η ομάδα του, η Γ’ κατηγορίας Τσάστκοβτσε αντιμετώπισε την πανίσχυρη Τρέντσιν.

Ο αντίπαλος είχε μεγάλη σημασία για τον 45χρονο, παλαίμαχο πλέον τερματοφύλακα. Κι αυτό γιατί αντίπαλος γκολκίπερ ήταν ο γιος του, Μίχαλ!

Ο 21χρονος γκολκίπερ δείχνει πως έχει τα φόντα για να κάνει σπουδαία καριέρα, έχοντας ήδη στο ενεργητικό του 72 συμμετοχές με την Τρέντσιν.

Εκατοντάδες οπαδοί που βρίσκονταν στο γήπεδο αποθέωσαν τον… μπαμπά Κουκούτσκα, που εντέλει είδε την ομάδα του να ηττάται 2-1 από εκείνο του τζούνιορ.

