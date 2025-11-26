Αποτελέσματα εκλογών Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας, με τη συμμετοχή 156 από τους 175 εκλογικούς αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων σωματείων. Από την καταμέτρηση προέκυψαν 155 έγκυρα και 1 άκυρο ψηφοδέλτιο.

Κατανομή ψήφων και ποσοστών

Ενότητα Υπαλλήλων: 72 ψήφοι – 46,45%

Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων (πρώην ΔΑΚΕ): 43 ψήφοι – 27,74%

ΔΑΣ: 40 ψήφοι – 25,81%

Σύνθεση Εκτελεστικής Γραμματείας

Ενότητα Υπαλλήλων

Νταουσάνη Βασιλική – 65 ψήφοι Μικρόβας Αντώνης – 51 ψήφοι Πανταζής Θάνος – 49 ψήφοι Καραγκούνης Κώστας – 48 ψήφοι

Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων (πρώην ΔΑΚΕ)

Τσάμης Δημήτρης – 43 ψήφοι Τσιτσελής Σωτήρης – 18 ψήφοι Τσιλίκας Αθανάσιος – 19 ψήφοι

ΔΑΣ

Αραβανής Μάκης – 36 ψήφοι Τριάντυ Πένυ – 29 ψήφοι

Ελεγκτική Επιτροπή

Ενότητα Υπαλλήλων

Ντέλη Παρασκευή – 43 ψήφοι Παπακωστόπουλος Παντελής – 43 ψήφοι

Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων

Λούμου Αναστασία – 9 ψήφοι

Σύγκριση με το 2022 – Μεταβολές και συσχετισμοί

Τα αποτελέσματα των εκλογών του 2025 καταγράφουν σημαντικές μεταβολές στον συσχετισμό δυνάμεων: