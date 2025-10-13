Απόταξη για τον αστυνομικό της Βουλής και τη σύζυγό του που κατηγορούνται για βιασμό των παιδιών τους

Με απόταξη από το Σώμα τιμωρήθηκαν οι αστυνομικοί που φέρονται να βίασαν τα παιδιά τους. 
Με απόταξη από το Σώμα τιμωρήθηκαν οι αστυνομικοί που φέρονται να βίασαν τα παιδιά τους.

Αποτάχθηκαν και επίσημα από την ΕΛ.ΑΣ ο αστυνομικός που υπηρετούσε στη Βουλή και η σύζυγός του, επίσης αστυνομικός και κατηγορούνται για τον βιασμό των παιδιών τους.

Η απόφαση από το πειθαρχικό συμβούλιο της ΕΛ.ΑΣ ήταν τόσο ο αστυνομικός της Βουλής όσο και η σύζυγός του να αποταχθούν από την υπηρεσία τους.

Ο αστυνομικός της Βουλής, που είναι προφυλακισμένος στις φυλακές της Τρίπολης και η αστυνομικός σύζυγος του δεν παρευρέθησαν στη συνεδρίαση του πειθαρχικού συμβουλίου την Παρασκευή (10.10.25), αλλά εκπροσωπήθηκαν από τους δύο τους συνηγόρους.

Ο 46χρονος έχει αρνηθεί επανειλημμένα πως κακοποιούσε σεξουαλικά τα ανήλικα παιδιά που απέκτησε με την 35χρονη επίσης αστυνομικό, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει ούτε ένας μάρτυρας που να επιβεβαιώνει εκτός από την 35χρονη σύζυγό του.

 

