Αποσύρθηκε ο Αχαρναϊκός από την Α' Εθνική γυναικών - Προφυλακιστέος ο πρόεδρός του ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης!

Ο Αχαρναϊκός αποχωρεί από την Α' Εθνική Γυναικών μετά την ήττα από την Αγία Παρασκευή, ενώ ο πρόεδρος Άρης Ηλιάδης κρίθηκε προφυλακιστέος ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης!

Ο αγώνας της 5ης Οκτωβρίου απέναντι στην Αγία Παρασκευή ήταν ο τελευταίος για τον Αχαρναϊκό στην Α' Εθνική Γυναικών. Η ομάδα του Μενιδίου γνώρισε την εντός έδρας ήττα με 0-3 και ετοιμάζεται να αποσυρθεί από το πρωτάθλημα, όπως είχε συμβεί και την περσινή σεζόν με τη Δόξα Δράμας.

Τα εσωτερικά προβλήματα που ταλαιπωρούσαν τον σύλλογο παρέμειναν άλυτα, με αποτέλεσμα αρκετές παίκτριες να βρίσκονται ήδη σε διαδικασία μεταγραφής σε άλλες ομάδες. Στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, ο Αχαρναϊκός δεν κατάφερε να σημειώσει νίκη, έχοντας ηττηθεί από τον ΠΑΟΚ (0-3), τον Παναθηναϊκό (1-0) και την Αγία Παρασκευή (0-3).

Την ίδια ώρα, σοβαρές εξελίξεις σημειώθηκαν και στο διοικητικό μέτωπο. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Άρης Ηλιάδης, κρίθηκε προφυλακιστέος, καθώς φέρεται να είναι ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε υπόθεση εικονικών εταιριών. Μαζί του προφυλακίστηκαν ο αδελφός του -δημοτικός υπάλληλος- και ακόμη ένα φιλικό του πρόσωπο, διαχειριστής κατασκευαστικής εταιρίας που χαρακτηρίζεται ως εικονική από τις αρχές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν και δύο ακόμη εμπλεκόμενοι.

Στην απολογία του, ο Άρης Ηλιάδης αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας ελεύθερος επαγγελματίας και ιδιοκτήτης επιχείρησης συμβουλευτικών υπηρεσιών. Υποστήριξε πως δεν έχει καμία σχέση με εικονικές εταιρίες ή «αχυράνθρωπους» και πως δεν υπάρχουν ευρήματα που να τον ενοχοποιούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ενώπιον του ανακριτή ότι δεν βρέθηκαν χρήματα ή ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί, ούτε βεβαιωμένες οφειλές, ενώ η ΑΑΔΕ δεν έχει εκδώσει οριστικές καταλογιστικές πράξεις εναντίον του.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ ο Αχαρναϊκός αποχωρεί από την Α' Εθνική Γυναικών εν μέσω διοικητικής και αγωνιστικής κατάρρευσης.

