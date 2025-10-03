Αποσύρθηκαν τα νερά στο Αιτωλικό - Μεγάλες ζημιές αφήνουν πίσω τους οι πλημμύρες

Σε καλύτερη κατάσταση είναι σήμερα το Αιτωλικό, με τις πλημμύρες να αφήνουν, ωστόσο, πίσω τους μεγάλες ζημιές και κατεστραμμένα νοικοκυριά.

Μεγάλος όγκος νερού έχει απομακρυνθεί, όμως υπάρχουν ακόμα στο σημείο αντλίες της πυροσβεστικής που αντλούν τα νερά που έχουν απομείνει. Η πλημμύρα αφήνει πίσω της κατεστραμμένα νοικοκυριά που προφανώς θα πρέπει να στηριχθούν για να ξεκινήσουν και πάλι από την αρχή. Η καταγραφή των ζημιών θα γίνει σίγουρα και στην συνέχεια θα ακολουθήσει η οικονομική ενίσχυση.

Σήμερα όμως με καθαρότερο βλέμμα οι ντόπιοι επιμένουν ότι τα αντλιοστάσια δεν δούλεψαν. Και αυτό το λένε με βεβαιότητα διότι γνωρίζουν το σημείο από το οποίο τα νερά που αντλούνται οδηγούνται στην θάλασσα. Όπως αναφέρουν πήγαν στο σημείο και είδαν ότι ο αγωγός δεν έβγαζε νερό προς την θάλασσα. Άλλωστε αν λειτουργούσαν οι αντλίες δεν θα χρειαζόταν η πυροσβεστική.

Προφανώς τα συνεργεία που πήγαν στο σημείο χθες το απόγευμα έχουν ήδη επισκευάσει τα αντλιοστάσια και από δω και πέρα τα πράγματα θα είναι καλύτερα.

Πηγή: aixmi-news.gr