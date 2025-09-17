Αποστρατικοποίηση 23 ελληνικών νησιών στο Αιγαίο ζητά η Τουρκία - Εξέδωσε Navtex

Σε μια ακόμα προκλητική ενέργεια προχώρησε η Τουρκία , η οποία εξέδωσε μια απαράδεκτη και νομικά ανυπόστατη Navtex, με την οποία ζητάει την αποστρατικοποίηση 23 ελληνικών νησιών στο Αιγαίο.

Η Navtex της Τουρκίας για την αποστρατικοποίηση 23 ελληνικών νησιών στο Αιγαίο έρχεται λίγες ώρες μετά τη μεγάλη στρατιωτική άσκηση που διέταξε σήμερα Τετάρτη (17.9.25) ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης σε περιοχές του Αιγαίου και του Έβρου.

Ειδικότερα, ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης με την προκλητική NAVTEX αξιώνει ότι πρέπει να αποστρατικοποιηθούν η Θάσος, ο Άγιος Ευστράτιος, τα Ψαρά, η Σαμοθράκη, η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Ικαρία, η Σάμος, η Αστυπάλαια, η Ρόδος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Τήλος, η Νίσυρος, η Κάλυμνος, η Λέρος, η Πάτμος, οι Λειψοί, η Σύμη, η Κως και το Καστελόριζο.

TURNHOS N/W : 0880/25 AEGEAN SEA – MEDITERRANEAN SEA

1. THASOS, AGIOS EFSTRATIOS, PSARA, SAMOTHRACE, LEMNOS, LESVOS, CHIOS, IKARIA, SAMOS, ASTYPALAIA, RHODES, CHALKI, KARPATHOS, KASOS, TILOS, NISIROS, KALIMNOS, LEROS, PATMOS, LIPSOS, SYMI, KOS, KASTELLORIZO ISLANDS ARE UNDER A PERMANENT DEMILITARIZED STATUS IN ACCORDANCE WITH THE DECISION OF 13TH FEBRUARY 1914 BY THE CONFERENCE OF LONDON, 1923 LAUSANNE PEACE TREATY AND 1947 PARIS PEACE TREATY. THEREFORE MILITARY ACTIVITIES SHOULD NOT BE CONDUCTED IN THE TERRITORIAL WATERS OF THESE ISLANDS.

2. HOWEVER, FROM TIME TO TIME SOME STATIONS BROADCAST NAVIGATIONAL WARNINGS THAT MILITARY ACTIVITIES WILL BE CARRIED OUT IN AREAS THAT INCLUDE THE TERRITORIAL WATERS OF THE AFOREMENTIONED ISLANDS, WHICH MAY ENDANGER THE SAFETY OF NAVIGATION IN VIOLATION OF INTERNATIONAL TREATIES.

3. CAUTION IS ADVISED AGAINST SUCH ACTIVITIES THAT CONSTITUTE A VIOLATION AND MAY ENDANGER SAFETY OF NAVIGATION.

Σύμφωνα με την τουρκική Navtex, «τα νησιά βρίσκονται σε μόνιμη αποστρατιοκοποιημένη κατάσταση σύμφωνα με την απόφαση της Συνόδου του Λονδίνου της 13ης Φεβρουαρίου 1914, της Συμφωνίας Ειρήνης της Λωζάννης του 1923 και τη Συμφωνία Ειρήνης του Παρισιού του 1947».

«Επομένως, δεν πρέπει να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών», ισχυρίζεται η τουρκική πλευρά με την προκλητική Navtex αναφορικά με την ελληνική στρατιωτική άσκηση.

Σημειώνεται ότι από το ελληνικό Πεντάγωνο ξεκαθαρίζεται ότι η διακλαδική στρατιωτική άσκηση δεν συνδέεται με τις κινήσεις του «Πίρι Ρέις».

«Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την πορεία του “Πίρι Ρέις”, παραμένοντας σε ετοιμότητα και σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα», τόνισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, σήμερα Τετάρτη.

Πηγή: newsit.gr