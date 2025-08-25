Απόστολος Πανταζής: Ζητάει διευκρινίσεις για το «κουπόνι» σε συναυλία του Apon στον Αστακό

Ο Απόστολος Παντάζης, ζήτησε από το Δήμο Ξηρομέρου διευκρινίσεις σχετικά με συναυλία του γνωστού καλλιτέχνη Apon που θα πραγματοποιηθεί στον Αστακό με «κουπόνι» εισόδου που έχει προσδιοριστεί στα 10 ευρώ.

Η μουσική εκδήλωση θα διεξαχθεί στις 6 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Γήπεδο Αστακού με στόχο να διατεθούν χρήματα για την αποπεράτωση του πυρόπληκτου ναού του Αγίου Νικολάου.

Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος εκφράζει απορίες ως προς την για την υποχρεωτικότητα απόκτησης του «κουπονιού», τη διαχείριση των χρημάτων και την απόδοσή τους στην Εκκλησίας

Τι αναφέρει η αίτηση για διευκρινίσεις του Απόστολου Πανταζή:

«Κατόπιν απο οχλήσεις πολλών δημοτών που με ρωτούσαν για την συναυλία του καλλιτέχνη Παναγιώτης Σακάτος γνωστός ως APON θέλω να σας θέσω τα εξής ερωτήματα και παρακαλώ να μου απαντήσετε:

1 - Μπορεί η δημοτική αρχή υπεύθυνα να απαντήσει αν το κουπόνι στην είσοδο της συναυλίας είναι υποχρεωτικό ή όχι.

2 - Ποιος συλλογικό όργανο αποφάσισε το ύψος του κουπονιού ;;

3 - Η περιφέρεια ,η οποία είναι συ διοργανώτρια συμφωνεί για το κουπόνι και για το ποσό αυτό ;;

4 - Τα έσοδα από την συναυλία πως θα αποδοθούν στην εκκλησία ;;;ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί;

5 - Τι ισχύει φορολογικά;

Θέλω να σας επισημάνω πως καλό είναι η πολιτική να μην χρησιμοποιεί την εκκλησία μας

Τέλος, καλό είναι να διαχωρίζεται ξεκάθαρα ο ρόλος της Εκκλησίας από αυτόν της Πολιτικής, με σεβασμό και στους δύο θεσμούς.

Η Εκκλησία αποτελεί θεσμό πνευματικό και κοινωνικό, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για την εξυπηρέτηση πολιτικών ή άλλων σκοπιμοτήτων.

Ο καλλιτέχνης θα λάβει αμοιβή από το δήμο και από την Περιφέρεια,(παρακαλώ διευκρινίστε σε περίπτωση που κάνω λάθος) δηλαδή θα πληρωθεί από τους πολίτες από το υστέρημα τους, αφού η συναυλία ΔΕΝ είναι δωρεάν,πως είναι δυνατόν να ζητάμε από τους ίδιους πολίτες να πληρώσουν επιπλέον χρήματα;».