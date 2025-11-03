Απόστολος Λύτρας: Ξεκινάει η δίκη του γνωστού ποινικολόγου για τον άγριο ξυλοδαρμό της Σοφίας Πολυζωγοπούλου

Στο εδώλιο του Μονοµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων (σ.σ.: λόγω ειδικής δωσιδικίας) θα καθίσει ο γνωστός ποινικολόγος, Απόστολος Λύτρας, καθώς ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεµβρίου, η δική για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωµατική βλάβη σε βάρος της πρώην συζύγου του, Σοφίας Πολυζωγοπούλου.

Η υπόθεση, που είχε προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώµη το καλοκαίρι του 2024, επανέρχεται τώρα στη δικαστική αίθουσα, µε τα βλέµµατα στραµµένα στο τετ-α-τετ των δύο πρώην συζύγων, που θα βρεθούν αντιµέτωποι δεκαεπτά µήνες µετά το βίαιο περιστατικό. Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αρχικά προσδιοριστεί για τον περασµένο Απρίλιο, ωστόσο αναβλήθηκε για τις 3 Νοεµβρίου και µένει να φανεί εάν θα διεξαχθεί κανονικά η ακροαµατική διαδικασία ή θα αναβληθεί εκ νέου.

Σύµφωνα µε το παραπεµπτικό βούλευµα, ο κατηγορούµενος αντιµετωπίζει την πληµµεληµατική κατηγορία της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωµατικής βλάβης, η οποία, σύµφωνα µε τη δικογραφία, µπορούσε να προκαλέσει στη Σοφία Πολυζωγοπούλου κίνδυνο ζωής ή βαριά σωµατική βλάβη. Η κατηγορία στηρίζεται κυρίως στην κατάθεση της παθούσας, στις ιατροδικαστικές εκθέσεις που περιγράφουν πολλαπλά τραύµατα στο πρόσωπο και το σώµα της, καθώς και σε φωτογραφίες που προσκοµίστηκαν στις Αρχές λίγες ώρες µετά το περιστατικό. Από την πλευρά του, ο Απόστολος Λύτρας έχει παραδεχθεί το περιστατικό και έχει εµφανιστεί εξαρχής µετανιωµένος για ό,τι συνέβη, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι ουδέποτε είχε πρόθεση να βλάψει την τότε σύζυγό του.

Ο άγριος ξυλοδαρμός της Σοφίας Πολυζωγοπούλου από τον Απόστολο Λύτρα – “Πνιγόμουν από τα αίματα”

Το περιστατικό συνέβη τα ξηµερώµατα της 16ης Ιουνίου 2024, έπειτα από βραδινή έξοδο του ζευγαριού σε γνωστό εστιατόριο της Βουλιαγµένης. Η ένταση που οδήγησε αργότερα στο περιστατικό του ξυλοδαρµού, σύµφωνα µε όσα περιλαµβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης, άρχισε από το εστιατόριο, καθώς ο γνωστός δικηγόρος ενοχλήθηκε που η τότε σύζυγός του ασχολιόταν µε το κινητό της. Μετά τα µεσάνυχτα αποχώρησαν, καθώς ο Απόστολος Λύτρας ζήτησε επιτακτικά από τη σύζυγό του να φύγουν και εκείνη συµφώνησε, προκειµένου να µη γίνει µεγαλύτερο επεισόδιο µπροστά σε τρίτους. Μόλις µπήκαν στο αυτοκίνητο του δικηγόρου, ο Απόστολος Λύτρας άρχισε να βρίζει τη Σοφία Πολυζωγοπούλου και της έριξε µία γροθιά στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια της πήρε το κινητό και άρχισε να τρέχει µε ιλιγγιώδη ταχύτητα. Όπως έχει περιγράψει η δικηγόρος στην κατάθεσή της, ο Απόστολος Λύτρας ακινητοποίησε το όχηµά του σε ένα απόµερο µέρος και της κατάφερε συνεχόµενα χτυπήµατα στο πρόσωπο και το σώµα της. Εκείνη προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου, η οποία ωστόσο ήταν κλειδωµένη. Φώναζε βοήθεια και εκλιπαρούσε τον κατηγορούµενο να σταµατήσει. Σύµφωνα µε την κατάθεσή της, το πρόσωπό της είχε γεµίσει αίµατα, τα οποία κατάπινε και ένιωθε να πνίγεται. Ο κατηγορούµενος, παρά τις εκκλήσεις της, δεν τη µετέφερε στο νοσοκοµείο, αλλά κατευθύνθηκε σπίτι τους. Εκεί η Σοφία Πολυζωγοπούλου ζαλιζόταν από τα χτυπήµατα που της είχε καταφέρει ο κατηγορούµενος, αλλά κατόρθωσε να ανέβει στο δωµάτιο όπου βρισκόταν το κουµπί πανικού το οποίο είναι συνδεδεµένο µε τον συναγερµό και δίνει σήµα απευθείας στην Αστυνοµία, ωστόσο ο κατηγορούµενος την πρόλαβε, εξακολούθησε να κατακρατεί το κινητό της τηλέφωνο και την προέτρεψε να πλυθεί και να αλλάξει ρούχα.

Τελικά, προκειµένου να τον πείσει να την πάει στο νοσοκοµείο, δεσµεύτηκε ότι δεν θα αποκάλυπτε ότι τη χτύπησε, αλλά θα υποστήριζε ότι έπεσε µόνη της. Στο νοσοκοµείο, όταν τελικά βρέθηκε µόνη µε τον γιατρό που την εξέτασε, του αποκάλυψε ότι ο άνθρωπος που τη χτύπησε ήταν ο συνοδός της, µε αποτέλεσµα να ενηµερωθεί η Αστυνοµία και να συλληφθεί ο ποινικολόγος. Αρχικά, ο τελευταίος κατηγορήθηκε για το κακούργηµα της βαριάς σκοπούµενης σωµατικής βλάβης, παραπέµφθηκε σε ανακριτή και µετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος µε αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Οι τρεις μήνες στη φυλακή

Ωστόσο, έπειτα από λίγα 24ωρα η καταγγελία της Σοφίας Πολυζωγοπούλου ότι η κόρη του, η πρώην σύζυγος του, αλλά και ένας συνεργάτης του δικηγόρος επιχείρησαν να «εισβάλουν» σπίτι της, αλλά και το γεγονός ότι υπήρξαν κάποιες επαφές και συνοµιλίες σε διαδικτυακή εφαρµογή, κρίθηκε ότι αποτελούσαν παραβίαση των όρων και ο δικηγόρος κρίθηκε προσωρινά κρατούµενος. Παρέµεινε στις φυλακές για ένα διάστηµα περίπου τριών µηνών και τελικά αποφυλακίστηκε µετά την έκδοση βουλεύµατος του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών, σύµφωνα µε το οποίο η κακουργηµατική κατηγορία µετατράπηκε σε πληµµεληµατική.

Πλέον, η σημερινή δίκη αναµένεται µε µεγάλο ενδιαφέρον, καθώς, σε περίπτωση ενοχής, ο Απόστολος Λύτρας κινδυνεύει µε ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών. Στο πλαίσιο της διαδικασίας θα εξεταστούν τόσο οι ισχυρισµοί της καταγγέλλουσαςόσο και οι ιατροδικαστικές γνωµατεύσεις και το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό, προκειµένου το δικαστήριο να καταλήξει σε µια δίκαιη κρίση γι’ αυτήν την υπόθεση που απασχόλησε όσο λίγες την κοινή γνώµη και έφερε στο προσκήνιο τα ζητήµατα ενδοοικογενειακής βίας.

Πηγή: parapolitika.gr