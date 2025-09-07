Απόψε το «ματωμένο φεγγάρι» -Τι ώρα θα δείτε την ολική έκλειψη Σελήνης
Ένα εντυπωσιακό «ματωμένο φεγγάρι» θα φωτίσει τον ουρανό το βράδυ της Κυριακής (7/9), κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης Σελήνης που θα είναι ορατή σε μεγάλο μέρος του πλανήτη.
Σύμφωνα με το Space.com, η έκλειψη θα κορυφωθεί στις 21:11 ώρα Ελλάδας, με την ολική φάση να διαρκεί 82 λεπτά και να είναι ορατή από την Ευρώπη, την Ασία και τη Δυτική Αυστραλία.
Σχεδόν το 77% του παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το φαινόμενο, είτε ζωντανά στον ουρανό είτε μέσω διαδικτυακών μεταδόσεων. Κατά τη διάρκεια της κορύφωσης, η Σελήνη θα έχει έντονη κόκκινη απόχρωση, καθώς θα βρίσκεται μόλις λίγες ημέρες πριν το περίγειο, φαινόμενο που θα την κάνει να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή από το συνηθισμένο