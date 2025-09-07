Απόψε το «ματωμένο φεγγάρι» -Τι ώρα θα δείτε την ολική έκλειψη Σελήνης

Ένα εντυπωσιακό «ματωμένο φεγγάρι» θα φωτίσει τον ουρανό το βράδυ της Κυριακής (7/9), κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης Σελήνης που θα είναι ορατή σε μεγάλο μέρος του πλανήτη.

Σύμφωνα με το Space.com, η έκλειψη θα κορυφωθεί στις 21:11 ώρα Ελλάδας, με την ολική φάση να διαρκεί 82 λεπτά και να είναι ορατή από την Ευρώπη, την Ασία και τη Δυτική Αυστραλία.

Σχεδόν το 77% του παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το φαινόμενο, είτε ζωντανά στον ουρανό είτε μέσω διαδικτυακών μεταδόσεων. Κατά τη διάρκεια της κορύφωσης, η Σελήνη θα έχει έντονη κόκκινη απόχρωση, καθώς θα βρίσκεται μόλις λίγες ημέρες πριν το περίγειο, φαινόμενο που θα την κάνει να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή από το συνηθισμένο

iefimerida.gr