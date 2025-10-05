Απόπειρα βιασμού στην Αργυρούπολη: Νεαρός έσκισε τη μπλούζα σε γυναίκα και την έριξε στο οδόστρωμα

Σοκ προκαλεί νέα υπόθεση απόπειρας βιασμού στην Αργυρούπολη, όταν νεαρός άνδρας επιτέθηκε σε 59χρονη γυναίκα έξω από το σπίτι της.

Σύμφωνα με την καταγγελία της παθούσας, το περιστατικό συνέβη στη λεωφόρο Κύπρου, έξω από την οικία της. Ο δράστης την πλησίασε αιφνιδιαστικά, της έσκισε τη μπλούζα, την έριξε στο οδόστρωμα και στη συνέχεια κατέβασε το παντελόνι του, επιχειρώντας να τη βιάσει.

Η γυναίκα, παρά τον φόβο της, κατάφερε να αντισταθεί, φωνάζοντας και παλεύοντας με τον άγνωστο άνδρα, ο οποίος τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η 59χρονη μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου (ΤΔΕΕ), όπου κατέθεσε αναλυτικά όσα βίωσε. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος περιγράφεται ως νεαρής ηλικίας, πιθανόν 20-25 ετών.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, με τις αστυνομικές δυνάμεις να ενισχύουν την παρουσία τους στα νότια προάστια.

Πηγή: protothema.gr