Απόπειρα βιασμού 75χρονης στο Αγρίνιο: Ποινή κάθειρξης πέντε ετών με αναστολή σε 50χρονο Αλβανό

Ένοχο έκρινε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λευκάδας έναν 50χρονο Αλβανό για απόπειρα βιασμού σε βάρος 75χρονης στο Αγρίνιο.

O 50χρονος Αλβανός, που διαμένει μόνιμα στο Αγρίνιο,καταγγέλθηκε πως το φθινόπωρο του 2022 ευρισκόμενος σε φιλικό του σπίτι σε πολυκατοικία στο κέντρο του Αγρινίου φεύγοντας από εκεί μετέβει σε άλλο διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας και αποπειράθηκε να βιάσει μία 75χρονη γυναίκα.

Ο 50χρονος χτύπησε και ακινητοποίησε στο κρεβάτι την ηλικιωμένη γυναίκα για να προβεί σε άσεμνες πράξεις σε βάρος της, με σκοπό να τη βιάσει. Ωστόσο η προσπάθειά του έμεινε ανολοκλήρωτη, καθώς ένας γείτονας της 75χρονης εκείνη τη στιγμή της χτύπησε το κουδούνι. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, ενώ η ηλικιωμένη γυναίκα χρειάστηκε μάλιστα να νοσηλευτεί για κάποιες μέρες στο νοσοκομείο Αγρινίου. Στη συνέχεια ακολούθησαν στο πλαίσιο της δικογραφίας που συντάχθηκε, ψυχιατρική εκτίμηση και ιατροδικαστική εξέταση της 75χρονης.

Ο 50χρονος Αλβανός είχε συλληφθεί αργότερα και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τη Δευτέρα όμως μετά από μία μαραθώνια διαδικασία κατά την οποία η 75χρονη γυναίκα εξετάστηκε κεκλεισμένων των θυρών, καταδικάστηκε κατά πλειοψηφία από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λευκάδας (μειοψήφησαν τρεις από τους τέσσερις ενόρκους).

Το Δικαστήριο ωστόσο αναγνώρισε (ομόφωνα) το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στον κατηγορούμενο και του επέβαλε ποινή κάθειρξης 5 ετών, δίνοντάς παράλληλα και αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση, που άσκησε, με αποτέλεσμα να παραμείνει εκτός φυλακής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό από το Εφετείο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 50χρονου, Χρήστος Τσιμπούκης, μιλώντας στη «Συνείδηση» μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου δήλωσε σχετικά:

«Ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή με εμφατικό τρόπο αρνείται την κατηγορία έχοντας εισφέρει ήδη από το στάδιο της Ανάκρισης στοιχεία που αποδομούν αυτή στο σύνολό της. Τα στοιχεία αυτά αποδείχθηκαν επαρκή για τη μειοψηφία του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λευκάδας. Ο εντολέας μου έχει ήδη ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης και αναμένει την πλήρη δικαίωσή του ενώπιον του Εφετείου».