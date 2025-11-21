Απόπειρα ληστείας στη Ναύπακτο: Με όπλο απείλησε ιδιοκτήτρια περιπτέρου – Ταυτοποιήθηκε ο κατηγορούμενος

Εξιχνιάστηκε απόπειρα ληστείας σε βάρος ιδιοκτήτριας περιπτέρου στη Ναύπακτο. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον κατηγορούμενο και εντόπισαν στο σπίτι του το όπλο που χρησιμοποίησε για να απειλήσει τη γυναίκα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Εξιχνιάσθηκε, μετά από ενδελεχή έρευνα, των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, απόπειρα ληστείας, που διαπράχθηκε στη Ναύπακτο, σε βάρος ιδιοκτήτριας περιπτέρου.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία, για απόπειρα ληστείας, σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, στις 16/11/2025 το βράδυ, ο κατηγορούμενος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του πρόσωπού του, μετέβη σε περίπτερο και με την απειλή όπλου, αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρήματα από την ιδιοκτήτρια, χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη του, καθώς η παθούσα αντέδρασε, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να τραπεί σε φυγή.

Για την διερεύνηση του περιστατικού, διενεργήθηκαν μεθοδικές έρευνες από τους αστυνομικούς, οι οποίοι αξιοποιώντας τα στοιχεία, που συνέλεξαν κατά το προανακριτικό τους έργο, ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας στην οικία του κατηγορούμενου χθες το μεσημέρι βρήκαν και κατέσχεσαν ένα πιστόλι και μικροποσότητα κάνναβης και στο πλαίσιο των ευρημάτων – κατασχεθέντων, ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη έδρα Μεσολογγίου, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.