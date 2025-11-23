Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, 2025
Home Αγρίνιο

Απόπειρα κλοπής στο Αγρίνιο: Πήγε για ελαιόλαδο και τον «τσάκωσαν» επιτόπου!

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Για απόπειρα κλοπής στο Αγρίνιο συνελήφθη ένας άνδρας, αφού προσπάθησε να αφαιρέσει μπουκάλια ελαιόλαδου από αποθήκη πολυκατοικίας και έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το πρωί του Σαββάτου (22.11.25), στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εισήλθε σε αποθήκη πολυκατοικίας και αποπειράθηκε να αφαιρέσει μπουκάλια που περιείχαν ελαιόλαδο, ωστόσο έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη και συνελήφθη στο πλαίσιο αναζητήσεων από τους αστυνομικούς.

