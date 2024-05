Απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας - Συνελήφθη το άτομο που τον πυροβόλησε

Βγαίνοντας από το κτήριο όπου συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Ρόμπερτ Φίτσο δέχθηκε πυροβολισμούς

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δέχθηκε πυροβολισμούς και τραυματίστηκε σε πόλη 150 χιλιόμετρα από την Μπρατισλάβα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες όλα έγιναν μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και βγαίνοντας από το κτίριο ο Ρόμπερτ Φίτσο δέχθηκε πυροβολισμούς.

#BREAKING : Slovakia's Prime Minster Robert Fico has been shot and injured. Shooter has been captured alive by his security. The incident took place in the town of Handlova, some 150 kilometres north east of the capital Bratislava. PM Fico rushed to the hospital, in surgery. pic.twitter.com/jrI18D2kb4

Ο δράστης κρατείται και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες στόχος του ήταν ξεκάθαρα ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας.

Η στιγμή της σύλληψης κατεγράφη από ερασιτεχνικό βίντεο:

Ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters είπε ότι άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς και ότι είδε έναν άνδρα να συλλαμβάνεται από την αστυνομία.

Δείτε βίντεο από το σημείο

⚡️⚡️ Slovak Prime Minister Fico is wounded in an assassination attempt

Slovak media reports that several shots rang out after a meeting of the Slovak Cabinet, when Prime Minister Fico came out to the public. Now the Prime Minister of Slovakia is being taken to hospital.

There… pic.twitter.com/Scm5SfMj2E

— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024