Απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην πρωθυπουργού του Πακιστάν – Η στιγμή των πυροβολισμών

Η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ίμραν Χαν (Imran Khan) σημειώθηκε στην πόλη Βαζιραμπάντ, σχεδόν 200 χλμ. από την πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ. Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν διακομίστηκε στο νοσοκομείο και η κατάστασή του είναι σταθερή. «Ένας άνδρας άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν» δήλωσε στο Reuters ο Ασάντ Ουμάρ, μέλος του Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) και της Εθνοσυνέλευσης του Πακιστάν.

Διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν ότι στο περιστατικό των πυροβολισμών τραυματίστηκαν ακόμα οκτώ άνθρωποι, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για έναν νεκρό. Βίντεο που εδώ και λίγη ώρα κάνει τον γύρο των social media δείχνει την στιγμή που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί στην πορεία διαμαρτυρίας στο Ισλαμαμπάντ.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ιμράν Χαμ (Imran Khan) ήταν επικεφαλής σε αυτή την πορεία διαμαρτυρίας στο Ισλαμαμπάντ, ζητώντας την διεξαγωγή πρόωρων εκλογών. Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην οχηματοπομπή.

«Ο Ιμράν Χαν και ο (συνάδελφός του στο κόμμα) Φάιζαλ Τζάβεντ (Faisal Javed) φέρουν τραύματα από σφαίρες. Μια σφαίρα χτύπησε τον Ιμράν Χαν στην κνήμη. Και οι δύο διακομίστηκαν στο νοσοκομείο», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) , Φάουαντ Τσόντρι.

O Φάιζαλ Τζάβεντ (Faisal Javed), που τραυματίστηκε και είχε κηλίδες αίματος στα ρούχα, δήλωσε στο Geo TV από το νοσοκομείο πως «αρκετοί συνάδελφοί μας τραυματίστηκαν. Ακούσαμε πως ένας από αυτούς είναι νεκρός».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα ένας συνεργάτης του Ίμραν Χαν (Imran Khan), Ραούφ Χάσαν, τον οποίο επικαλείται το AFP δήλωσε πως ένας δράστης σκοτώθηκε και πως ένας δεύτερος συνελήφθη από την αστυνομία.

Σύμφωνα πάντως με όσα κυκλοφορούν στα social media, ένας από τους δράστες φέρεται να ακινητοποιήθηκε από δύο πολίτες.

Δείτε βίντεο από το σημείο της επίθεσης:

Imran Khan was shot in the leg but was stable while being taken to hospital.I saw the assassin while firing from top of container, he fired a burst from his pistol & he was on the left side. He celebrated after firing so it was a planned assassination attempt. pic.twitter.com/OcNJhHTNcg

— Musa Virk (@MusaNV18) November 3, 2022