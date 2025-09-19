Απόπειρα διαδικτυακής απάτης στο Μεσολόγγι - Έλαβε e-mail ότι έχει διαπράξει σεξουαλικά εγκλήματα

Απόπειρα απάτης φαίνεται πίσω από το e-mail που λαμβάνουν από την Europol, αρκετοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων είναι και μια Μεσολογγίτισσα που μόλις το είδε έπαθε σοκ.

Το εν λόγω e-mail που φαίνεται να υπογράφεται από την Γενική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας Catherine Debolle, αναφέρει ότι:

«… Σε συνεργασία με την Εθνική Αστυνομία επικοινωνώ μαζί σας λίγο μετά από μία κατάσχεση μέσω κυβερνοδιείσδυσης (που έχει εγκριθεί ιδίως στον τομέα της πορνογραφίας, της κυβερνοπορνογραφίας της παιδικής πορνογραφίας), για να σας ενημερώσω ότι είστε το αντικείμενο διαφόρων νομικών διαδικασιών σε ισχύ: -κυβερνοπορνογραφία, -πορνογραφική ιστοσελίδα, -παιδοπορνογραφία, -επιδιοξιομανία.

Έχετε διαπράξει αδίκημα επειδή στοχεύσατε σε ιστότοπους διαφήμισης και άμεσων μηνυμάτων παρουσία ανηλίκων ατόμων κάτω των 18 ετών. Η δραστηριότητές σας έχουν καταγραφεί από την αστυνομία του κυβερνοχώρου μας και αποτελούν απόδειξη των αδικημάτων σας.

Παρακαλούμε απαντήστε μας μέσω e-mail και γράψτε τις αιτιολογήσεις σας, ώστε να εξεταστούν και να επαληθευτούν για την αξιολόγηση των κυρώσεων, αυτό εντός αυστηρής προθεσμίας 72 ωρών.

Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας θα είμαστε υποχρεωμένοι να διαβιβάσουμε την έκθεσή μας στον κύριο Γεώργιο Σαββίδη, Γενικό Εισαγγελέα στο Ποινικό Δικαστήριο, για την έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον σας.

Θα διαβιβάσουμε την αναφορά σας στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα στον τόπο κατοικία σας για τη σύλληψη σας, θα εγγραφείτε στο εθνικό μητρώο σεξουαλικών αδικημάτων και το πορτραίτο σας θα σταλεί στα Μέσα Ενημέρωσης, διάφορα ειδησεογραφικά κανάλια, για ευρεία διανομή, έτσι ώστε η οικογένειά σας, τα αγαπημένο σας πρόσωπα και όλοι οι άλλοι ,να ενημερωθούν για το τι κάνετε μπροστά στον υπολογιστή σας…».

Βλέποντας αυτό η γυναίκα που είναι μονογονέας, μητέρα ενός 5χρονου παιδιού, φοβήθηκε γιατί αρχικά δεν κατάλαβε περί τίνος επρόκειτο, αφού η ίδια προφανώς δεν χρησιμοποιεί ιστοσελίδες τέτοιου περιεχομένου.

Στην συνέχεια και συζητώντας το με μια φίλη της κατάλαβε ότι ενδεχομένως πρόκειται για απόπειρα απάτης καθώς στην περίπτωση που απαντούσε τα στοιχεία της θα μπορούσαν να τα πάρουν οι άγνωστοι και να τα εκμεταλλευτούν με όποιο τρόπο ήθελαν.

Η πρώτη ανάγνωση ενός τέτοιου ηλεκτρονικού μηνύματος προφανώς προκαλεί σοκ, όμως αν κάποιος το δει με ψυχραιμία και κάνει τις σχετικές αναζητήσεις στο διαδίκτυο, θα διαπιστώσει ότι ο κ. Σαββίδης είναι Γενικός Εισαγγελέας της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι η κα De bolle και όχι Debolle, είναι Εκτελεστική Διευθύντρια της Europol, ενώ οι επίδοξοι απατεώνες την θέλουν να υπογράφει ως Αικατερίνη Ντεμπόλ.

Επειδή οι απατεώνες σκαρφίζονται πολλούς τρόπους για να βρουν θύματα καλό είναι όλοι να προσέχουν και να μην ανταποκρίνονται σε τέτοιες προκλήσεις. Οποίος λάβει ένα παρόμοιο e-mail, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να απευθυνθεί στην αστυνομία και να το γνωστοποιήσει ώστε αυτή να κάνει την δουλειά της για την ανεύρεση των απατεώνων…