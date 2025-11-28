Απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ευρυτανία σε βάρος Ομοσπονδιακού Θηροφύλακα της Δ’ ΚΟΣΕ από λαθροθήρα

Απόπειρα ανθρωποκτονίας σημειώθηκε στην Ευρυτανία, τις βραδινές ώρες της 26ης Νοεμβρίου 2025, σε βάρος Ομοσπονδιακού Θηροφύλακα της Δ’ ΚΟΣΕ, ενώ εκτελούσε τα υπηρεσιακά του καθήκοντα στους πρόποδες του Βελουχίου, πάνω από το χωριό Αγία Τριάδα Ευρυτανίας.

Ο θηροφύλακας κινούνταν με το υπηρεσιακό όχημα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, όταν τον πλησίασε ένα αγροτικό όχημα, το οποίο οδηγούσε κάτοικος της περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για άτομο στο οποίο στο παρελθόν είχαν βεβαιωθεί διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις του νόμου περί θήρας, ενώ είχε συλληφθεί για λαθροθηρία.

Βρισιές, απειλές και προσπάθεια εμβολισμού του Ομοσπονδιακού Θηροφύλακα

Ο οδηγός του αγροτικού σταμάτησε δίπλα στο υπηρεσιακό όχημα και άρχισε, σύμφωνα με την καταγγελία, να βρίζει χυδαία τον θηροφύλακα και να τον απειλεί ευθέως με θάνατο, λέγοντάς του ότι «θα τον σκοτώσει».

Στη συνέχεια, προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς, προσπαθώντας να εμβολίσει το όχημα της Θηροφυλακής, μέσα στο οποίο βρισκόταν ο Ομοσπονδιακός Θηροφύλακας. Παρά τον άμεσο κίνδυνο, ο θηροφύλακας κατάφερε να διαφύγει, όμως ο φερόμενος ως δράστης συνέχισε να τον καταδιώκει για περίπου 2 χιλιόμετρα, πριν τελικά σταματήσει.

Μετά το περιστατικό, ο Ομοσπονδιακός Θηροφύλακας μετέβη στο Α.Τ. Καρπενησίου, όπου υπέβαλε τις σχετικές μηνύσεις. Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τη σχηματισμένη δικογραφία να αποδίδει ιδιαίτερα βαριές κατηγορίες, αφού πρόκειται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος εν ενεργεία θηροφύλακα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας.

Πηγή: ihunt.gr