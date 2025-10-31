Απόντος Πιστιόλα ο Τραπεζιώτης αισθάνεται ΠΑΣΟΚ….

Με χιούμορ αντιμετώπισε ο Δημήτρης Τραπεζιώτης στην αποχώρηση της παράταξης του Κώστα Πιστιόλα από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου το βράδυ της Τετάρτης.

Όταν έλαβε το λόγο για να ξεκινήσει την τοποθέτησή του για το ζήτημα των δημοτικών τελών, ο επικεφαλής στις ελάσσονος αντιπολίτευσης, φαίνεται ότι αισθάνθηκε κάπως περίεργα, αφού μετά τον εισηγητή της δημοτικής αρχής θα έπρεπε να μιλήσει ο ίδιος, όταν παρουσία της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης μιλά συνήθως τρίτος κατά σειρά.

Και έτσι παρατήρησε ότι αισθάνεται σαν το ΠΑΣΟΚ… «Έχω καταλάβει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την αποχώρηση της παράταξης του Κώστα Πιστιόλα ελπίζω να καταφέρω να ανταποκριθώ…» είπε χαρακτηριστικά. Τώρα βέβαια αυτό μπορεί να είναι και να υποκρυπτόμενο συριζαίικο σχόλιο με την έννοια ότι στην κάλπη του 2023 αξιωματική αντιπολίτευση και με ικανή διαφορά αναδείχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όμως πλέον απολαμβάνει τα προνόμια της αξιωματικής αντιπολίτευσης ένεκα των διασπάσεων του ΣΥΡΙΖΑ και του γεγονότος ότι όσοι έφυγαν δεν παρέδωσαν την έδρα τους.

Σε κάθε περίπτωση αν ο Δ. Τραπεζιώτης αισθάνθηκε ΠΑΣΟΚ, δεν πρέπει να αισθάνθηκε πολύ άβολα, γιατί κάποτε ήταν υποψήφιος Δήμαρχος με το χρίσμα του ΠΑΣΟΚ… Γιατί συνέχεια πάντως εξαρτάται από τον Κ. Πιστιόλα πόσο συχνά ο Δ. Τραπεζιώτης θα αισθάνεται ΠΑΣΟΚ…

Εφημερίδα «Συνείδηση»