Aπονομή βεβαιώσεων επαγγελματικής κατάρτισης στους σπουδαστές του Μεταλυκειακού έτους του ΕΠΑΛ Αμφιλοχίας

Ο Δήμος Αμφιλοχίας για πρώτη φορά σε συνεργασία με το 1ο ΕΠΑ.Λ Αμφιλοχίας πολλαπλασίασε τις θέσεις μαθητείας, προσφέροντας σε δύο χρόνια 49 θέσεις μαθητείας. Ειδικότερα, τη χρονιά 2024-2025 προσέφερε εργασιακή εμπειρία σε 26 αποφοίτους τριών ειδικοτήτων και τη φετινή χρονιά 2025-2026 σε 23 αποφοίτους.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ενισχύει τόσο τους σπουδαστές με εμπειρία όσο και τις υπηρεσίες του Δήμου μέσα από τη στελέχωση τμημάτων με νέους ανθρώπους και με νέες δεξιότητες.

Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Αμφιλοχίας Γρηγόρης Μπαλάσκας εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Δήμο Αμφιλοχίας για την στήριξη του θεσμού μαθητείας, αναφερόμενος πως νιώθει ευλογία που εκπροσωπεί αυτό το σχολείο. «Το μοναδικό ΕΠΑΛ του Δήμου Αμφιλοχίας. Επαγγελματικό Λύκειο με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και στόχους. Που έχει τη δυνατότητα να βγάλει άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες στη δύσκολη αγορά εργασίας. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε μαθητές που παρακολούθησαν το πρόγραμμα μαθητείας, τα εργαστήρια του αναβαθμίζονται με υπερσύγχρονα μηχανήματα και τα παιδιά που σπουδάζουν σε αυτά έχουν τη δυνατότητα να δουν πως ακριβώς θα είναι ο χώρος εργασίας που θα κληθούν αύριο να εργαστούν. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον Δήμο για τη συνεργασία και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων. Μαθητεία χωρίς τον Δήμο, την αρωγή και τη στήριξη του δεν θα υπήρχε. Ευχαριστούμε πολύ».