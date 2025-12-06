Aπονομή βεβαιώσεων επαγγελματικής κατάρτισης στους σπουδαστές του Μεταλυκειακού έτους του ΕΠΑΛ Αμφιλοχίας

20
Σε μια λιτή και ζεστή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η απονομή των Βεβαιώσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης στους απόφοιτους σπουδαστές του μεταλυκειακού έτους του Επαγγελματικού Λυκείου Αμφιλοχίας στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας από το εκπαιδευτικό προσωπικό του 1ου ΕΠΑ.Λ Αμφιλοχίας.
Ο Δήμος Αμφιλοχίας για πρώτη φορά σε συνεργασία με το 1ο ΕΠΑ.Λ Αμφιλοχίας πολλαπλασίασε τις θέσεις μαθητείας, προσφέροντας σε δύο χρόνια 49 θέσεις μαθητείας. Ειδικότερα, τη χρονιά 2024-2025 προσέφερε εργασιακή εμπειρία σε 26 αποφοίτους τριών ειδικοτήτων και τη φετινή χρονιά 2025-2026 σε 23 αποφοίτους.
Συγκεκριμένα ο Δήμος Αμφιλοχίας κάλυψε ειδικότητες του ΕΠΑ.Λ. Αμφιλοχίας στους τομείς Υγείας, Πρόνοιας κι Ευεξίας, Οικονομίας και Διοίκησης και Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ενισχύει τόσο τους σπουδαστές με εμπειρία όσο και τις υπηρεσίες του Δήμου μέσα από τη στελέχωση τμημάτων με νέους ανθρώπους και με νέες δεξιότητες.
Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Αθανάσιος Τορουνίδης στον χαιρετισμό του ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία στους αποφοίτους, τονίζοντας ότι ο Δήμος στηρίζει έμπρακτα την απόκτηση εξειδίκευσης στους νέους της πόλης μας και στο ξεκίνημα της εργασιακής τους πορείας. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Το αποτέλεσμα έρχεται με τη συμμετοχή. Όταν βάζουμε στόχους και μέσα μας τους θέλουμε πραγματικά, τους καταξιώνουμε, τους κερδίζουμε. Ευχαριστώ τους μαθητές της περσινής χρονιάς και τους μαθητές που ήρθαν φέτος, τις υπηρεσίες του Δήμου και μέσα από την καρδιά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτικούς γιατί με κοινή συνεργασία έχουμε φέρει ένα καλό αποτέλεσμα».
Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Αμφιλοχίας Γρηγόρης Μπαλάσκας εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Δήμο Αμφιλοχίας για την στήριξη του θεσμού μαθητείας, αναφερόμενος πως νιώθει ευλογία που εκπροσωπεί αυτό το σχολείο. «Το μοναδικό ΕΠΑΛ του Δήμου Αμφιλοχίας. Επαγγελματικό Λύκειο με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και στόχους. Που έχει τη δυνατότητα να βγάλει άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες στη δύσκολη αγορά εργασίας. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε μαθητές που παρακολούθησαν το πρόγραμμα μαθητείας, τα εργαστήρια του αναβαθμίζονται με υπερσύγχρονα μηχανήματα και τα παιδιά που σπουδάζουν σε αυτά έχουν τη δυνατότητα να δουν πως ακριβώς θα είναι ο χώρος εργασίας που θα κληθούν αύριο να εργαστούν. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον Δήμο για τη συνεργασία και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων. Μαθητεία χωρίς τον Δήμο, την αρωγή και τη στήριξη του δεν θα υπήρχε. Ευχαριστούμε πολύ».
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Πολιτισμού και Κοινωνικών Υποθέσεων Κώστας Γαλάνης ευχήθηκε σε όλους καλή σταδιοδρομία, αναφερόμενος πως ο Δήμος αυτά τα δύο χρόνια κάλυψε όλες τις αιτήσεις, όχι μόνο των μαθητών των δύο αυτών ετών αλλά και αιτήσεις αποφοίτων από προηγούμενα έτη.
Τις Βεβαιώσεις απένειμαν ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης, οι Αντιδήμαρχοι Κώστας Γαλάνης και Ελένη Αγρογιάννη, ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ Γρηγόρης Μπαλάσκας, η υποδιευθύντρια Χρυσούλα Στεργίου, ο Πρόεδρος Β ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας Ευάγγελος Τσούκας, η Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΕΠΑΛ Κατερίνα Αντώνη και η Προϊστάμενη Ανθρώπινου Δυναμικού Παναγιώτα Σιακαπέτη.