Απονεμήθηκαν τα βραβεία της Αγοράς του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Περισσότεροι από 400 διεθνείς επισκέπτες συμμετείχαν στην Αγορά του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τα βραβεία της οποίας απονεμήθηκαν στην Αποθήκη Γ’. Το Onassis Culture, απένειμε το Onassis Film Award (5.000 ευρώ), στο «Dark Waters», που συμμετείχε στο Agora Docs in Progress.

Η διεθνής επιτροπή του Thessaloniki Pitching Forum απένειμε το βραβείο IEFTA για Καλύτερο Ντοκιμαντέρ σε Ανάπτυξη, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, στο «If these stones could talk». Το Βραβείο ΕΡΤ – Thessaloniki Pitching Forum ( 2.000 ευρώ), απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Survivors».

Στο ντοκιμαντέρ «Mountain Cries» δόθηκαν τα βραβεία Eurodoc (1.000 ευρώ) και DAE – Documentary Association of Europe Award, που περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες και δωρεάν συνδρομή. Το βραβείο Aylon Productions Digital Services (Υψηλής ποιότητας ψηφιακή μεταφορά αρχειακού υλικού, διάρκειας μίας ώρας) απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ Women Walk Home.

Το βραβείο Beldocs Networking, που προσφέρει διαμονή και διαπίστευση για το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Beldocs απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Λίμνη». Στην ίδια ταινία δόθηκε το βραβείο «Sunny Side of the Doc Award» που προσφέρει δύο διαπιστεύσεις αγοράς και 500 ευρώ για έξοδα μετακίνησης Το βραβείο Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου, που προσφέρει δωρεάν συμμετοχή στο Doc Lab και ένα πρόγραμμα ανάπτυξης σεναρίων ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του προγράμματος MFI Script 2 Film, απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Why the f*** am I so sad?»

To βραβείο DOK Leipzig Accelerator, που προσφέρει δύο διαπιστεύσεις Observer και διαμονή, δόθηκε στην ταινία «Kafka in Belgrade»

Η διεθνής επιτροπή των βραβείων Docs in Progress απένειμε το βραβείο σε υπηρεσίες μίξης ήχου 119 Marvila Studios στην ταινία «Don’t worry Sari!»

Το βραβείο 2|35 Post-Production απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Mailin»

Το βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, που αντιστοιχεί σε χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμήθηκε στο πρότζεκτ «Τα μυστικά της κουκουβάγιας».

Το βραβείο της εταιρείας Νεανικό Πλάνο για τον υποτιτλισμό στα αγγλικά ή τα γαλλικά δόθηκε στο πρότζεκτ «Happy you’re here».

Το βραβείο Crew United Prize, που περιλαμβάνει μια πενταετή συνδρομή στην Crew United Platform σε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα στο Agora Lab, απονεμήθηκε στη Σμαρώ Παπαευαγγέλου.

Το Guidance Award, μια προσφορά της Paradiddle Pictures, κατέληξε στο πρότζεκτ «Exile(s).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ