Apon: Πανελλαδική διάσταση έλαβε η δωρεά του στην εκκλησία Αγίου Νικολάου του πυρόπληκτου Αστακού

Πανελλαδική διάσταση έλαβε η συγκινητική δωρεά του Apon, ο οποίος διέθεσε την αμοιβή του από την συναυλία για την αναστήλωση εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στον Αστακό Ξηρομέρου, μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε τον Ιερό Ναό τον Ιανουάριο του 2025.

Ο Apon εκπλήρωσε ένα από τα παιδικά του όνειρα, που ήταν να κάνει μια μεγάλη συναυλία στον τόπο καταγωγής του, τον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. Ο viral καλλιτέχνης και δημιουργός ανακοίνωσε πως διέθεσε την αμοιβή του από το live για την αναστήλωση εκκλησίας στην περιοχή και πιο συγκεκριμένα, του Αγίου Νικολάου.

Ο Apon κοινοποίησε μία φωτογραφία από τον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας και έγραψε: «Η χθεσινή συναυλία στον Αστακό ήταν πολύ ιδιαίτερη για μένα. Το είχα όνειρο από μικρός να κάνω μια συναυλία στον τόπο μου. Πόσο μάλλον για έναν ιερό σκοπό και την αναστήλωση του ιερού ναού του Αγίου Νικολάου.

Γι’ αυτό και διέθεσα την αμοιβή μου για αυτό τον σκοπό. Σας ευχαριστώ για όλη την υποδοχή και την αγάπη σας. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου που τα τακτοποίησαν όλα τα ζητήματα εγκαίρως και σεβάστηκαν την επιθυμία μου. Εις το επανιδείν».

Ο Apon συνεχίζει τη σαρωτική επιτυχία του καθώς το album «Ονειροπόλος» έγινε τριπλά πλατινένιο κι αποτελεί τον πιο επιτυχημένο δίσκο των τελευταίων μηνών. Το «Ονειροπόλος», που κυκλοφορεί από την Panik Records, μετρά μέσα σε περίπου 4 μήνες πάνω από 270 εκατομμύρια streaming points και συνεχίζει ακάθεκτο να σπάει τα κοντέρ.

Τα τραγούδια του album κατέκτησαν αμέσως τις καρδιές του κόσμου και «σαρώνουν», τόσο στις ψηφιακές πλατφόρμες και το YouTube, όσο και στα social media μετρώντας εκατοντάδες χιλιάδες video creations στο TikTok, ενώ βρέθηκαν ακόμα και στο no1 του ραδιοφωνικού airplay επί σειρά εβδομάδων.

Πηγή: newsit.gr