Απολύονται εργαζόμενοι του ΟΦΥΠΕΚΑ για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες

Απολύονται εργαζόμενοι του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Aλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), από τα εθνικά πάρκα και τις προστατευόμενες περιοχές Natura για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες.

Η ανακοίνωση:

Ο Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. εκφράζει την οργή και την αγανάκτησή του, καθώς έξι εργαζόμενοι με πολυετή εμπειρία στα Εθνικά Πάρκα και στις Προστατευόμενες περιοχές μένουν εκτός εργασίας μετά από τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Κ-2025 του ΑΣΕΠ. Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά από δεκαετίες που εργαζόμενοι απομακρύνονται από τον κρίσιμο μηχανισμό φύλαξης και υποστήριξης των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, οι εργαζόμενοι των Εθνικών Πάρκων βιώνουν μια πραγματικότητα που δεν είχαν φανταστεί ποτέ. Κάποιοι αναγκάζονται ήδη να εξηγήσουν στα παιδιά τους: «Παιδί μου… απολύομαι. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο.» Η ανασφάλεια έχει μπει στα σπίτια τους, η αγωνία για το μέλλον είναι πλέον καθημερινότητα. Δεν πρόκειται για αριθμούς σε έναν πίνακα, αλλά για ανθρώπους που αφιέρωσαν χρόνια από τη ζωή τους σε έναν σκοπό, που περπάτησαν μονοπάτια, φρόντισαν περιοχές, με καθημερινή παρουσία στα βουνά, στα δάση, στις λίμνες και στους υγροτόπους, που για χρόνια κρατούν λειτουργικές τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας, έβαλαν πλάτη όταν οι συνθήκες ήταν αντίξοες. Τώρα, βρίσκονται αντιμέτωποι με την πικρή σκέψη ότι όλη αυτή η προσφορά ίσως δεν αρκεί για να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους και την καθημερινότητα των οικογενειών τους.

Έχουν αποκτήσει εμπειρία που δεν αντικαθίσταται και η απώλειά τους θα έχει άμεσες και σοβαρές συνέπειες για το έργο του Οργανισμού. Τα μέχρι στιγμής καλέσματα των εργαζομένων προς τη Διοίκηση του ΟΦΥΠΕΚΑ για άμεση θεσμική λύση έχουν πέσει στο κενό. Δεν έχει υπάρξει καμία δέσμευση για τη διατήρηση του προσωπικού, ούτε προσπάθεια για την εξεύρεση ρεαλιστικής λύσης που να προστατεύει όσους στήριξαν τον νέο Οργανισμό από τα πρώτα του βήματα. Η Διοίκηση του ΟΦΥΠΕΚΑ, με τη στάση της, φαίνεται να γυρίζει την πλάτη σε ανθρώπους στους οποίους οφείλει μεγάλο μέρος της λειτουργικής του συνέχειας. Δίνονται "υποσχέσεις" αλλά όχι δεσμεύσεις.

Σε αυτό το σημείο, ο Σύλλογος θέτει ευθέως τα δύο ερωτήματα:

Θα αναλάβει επιτέλους η Διοίκηση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α την πρωτοβουλία να διατηρήσει το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό της που οδηγείται σε μία πρωτοφανή και επικίνδυνη αποψίλωση;

Θα προχωρήσει σε θεσμική εισήγηση για την παραμονή του προσωπικού που στήριξε τους πρώτη Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, τον ΟΦΥΠΕΚΑ και τα Εθνικά Πάρκα όλα αυτά τα χρόνια χωρίς την διακοπή της σχέσης εργασίας τους, ούτε για μια ημέρα;

Την ίδια στιγμή, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας γνωρίζει το ζήτημα, και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, είναι σαφές ότι η άμεση πολιτική παρέμβαση θα διασφαλίσει την συνέχεια της εργασίας των εργαζομένων και να προστατεύσει η απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Παράλληλα, προ των πυλών είναι και η απόλυση εργαζομένων διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα και για τις υπόλοιπες κατηγορίες (ΤΕ, ΔΕ, ΠΕ), γεγονός που εντείνει την ανησυχία για νέους αποκλεισμούς και περαιτέρω αποδυνάμωση του Οργανισμού. Η διατήρηση του έμπειρου προσωπικού δεν είναι απλώς θέμα δικαιοσύνης μετά από δεκαετίες και συνεχείς ανανεώσεις συμβάσεων — είναι αναγκαία συνθήκη για την προστασία των Προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.

Ο Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. θα συνεχίσει με συνέπεια, θεσμικότητα και αποφασιστικότητα να διεκδικεί λύσεις που θα προστατεύσουν τους εργαζόμενους και το δημόσιο έργο που παράγεται καθημερινά σε όλη την επικράτεια, συμβάλλοντας στην αρμονική σχέση της προστασίας του περιβάλλοντος και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.